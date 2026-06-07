Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

Chafik Ouassal, journaliste football
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Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club
Photo: © photonews

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Le Club Bruges avait déjà montré de l’intérêt pour le joueur, mais la décision est désormais tombée et le joueur ne posera pas ses valises en Belgique.

Le jeune ailier nigérian de 18 ans, Zadok Yohanna, qui évoluait jusqu’à présent pour l’AIK Solna en Suède, fait beaucoup parler de lui ces derniers mois. De nombreux grands clubs européens auraient déjà manifesté, ou s’apprêteraient à manifester, leur intérêt.

Comme nous l’avions déjà indiqué: lors du match de l’AIK contre Kalmar FF, selon le club suédois, pas moins de 32 recruteurs étaient en tribune pour suivre Zadok Yohanna, dont le Club de Bruges, l’Ajax et Chelsea, entre autres.

Le jeune joueur était sous contrat avec l’AIK jusqu’à fin 2029, mais il se disait déjà ouvert à franchir un cap. Sa valeur marchande selon Transfermarkt n’est que de 500.000 euros, mais c’est déjà cinq fois plus que le mois dernier.

Un transfert à plusieurs millions vers le Club de Bruges ?

Et selon diverses sources, la somme devait encore grimper fortement. En Suède, on parlait de plusieurs millions pour convaincre l’AIK. Le jeune impressionne par ses actions individuelles et se montre aussi efficace.

Lors de sa première année, il a inscrit quatre buts et délivré trois passes décisives; cette saison, après quatre journées, il est déjà impliqué dans trois réalisations avec un but et deux passes décisives. La question n’était donc pas de savoir s’il allait partir, mais bien où et pour combien.

Zadok Yohanna file à Brighton & Hove Albion

La décision vient finalement de tomber. Zadok Yohanna s’engage à Brighton & Hove Albion pour... 28 millions d’euros - bonus potentiels à la clé, ce qui pourrait encore faire grimper la note. Il bat ainsi d’emblée un record en Suède. Au final, ce montant aurait été bien trop élevé pour le Club de Bruges.

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