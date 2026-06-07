De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais
Photo: © photonews
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Robin Van Persie n'est plus l'entraîneur de Feyenoord. Sébastien Pocognoli fait partie des noms évoqués pour le remplacer la saison prochaine.

Robin Van Persie n'est plus l'entraîneur de Feyenoord. La décision est tombée ce dimanche soir et marque un tournant dans l'organisation du club. L'ancien international néerlandais occupait le poste depuis février 2025. Il avait été choisi pour succéder à Brian Priske, passé par l'Antwerp.

Cette séparation peut surprendre au vu des résultats obtenus la saison dernière. Sous les ordres de Van Persie, Feyenoord avait terminé à la deuxième place d'Eredivisie. Le club avait été devancé par le PSV et avait terminé devant l'Ajax Amsterdam. Malgré ça, les dirigeants ont décidé de le licencier.

Dévy Rigaux ne voulait plus de Robin Van Persie

Feyenoord a récemment accueilli Robert Eenhoorn au poste de directeur général ainsi que le Belge Dévy Rigaux comme directeur technique. L'ancien responsable du Club de Bruges dispose d'une influence importante dans les décisions sportives du club néerlandais et pourrait imprimer sa marque.

Sébatien Pocognoli à Feyenoord la saison prochaine ?

Selon les informations du journaliste Nicolo Schira, Sébastien Pocognoli figure parmi les candidats étudiés par la direction. Le technicien belge se retrouve libre de tout contrat après son départ de l'AS Monaco.

Une saison moyenne sur le Rocher

Pocognoli sort d'une saison contrastée. Monaco a terminé à la septième place de Ligue 1 et devra passer par les qualifications de la Conference League pour tenter de rejoindre la phase principale de la compétition. Malgré ce classement, l'ancien défenseur conserve une belle cote à l'étranger. Si Feyenoord décide de lui faire confiance, il aurait l'occasion de rebondir rapidement.

Le technicien belge avait quitté l'Union Saint-Gilloise en pleine saison pour tenter de sauver l'AS Monaco. Malheureusement pour lui, il se retrouve sans club pour le moment. L'Union a remporté la Coupe de Belgique face à Anderlecht (3-1) cette saison et a terminé à la deuxième position en Jupiler Pro League.

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