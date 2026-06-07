Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie
Photo: © photonews
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L'Italie est championne d'Europe U17. Les Diablotins se sont inclinés aux tirs au but après avoir mené à quelques minutes de la fin.

La Belgique et l'Italie se disputent ce dimanche la finale de l'Euro 2017. D'un côté, les Diablotins disputent la première finale de leur histoire dans cette compétition. De l'autre, la Squadra Azzurra tente d'ajouter un deuxième sacre à son palmarès après son titre remporté en 2024.

Un bon début de rencontre pour les Diablotins

Les jeunes Belges ont affiché leurs intentions dès le début de la rencontre. À la 15e minute, Onie Seka a tenté sa chance, mais le gardien italien a repoussé sa frappe. Benktib a suivi l'action, sans parvenir à cadrer. Un peu plus tard, Xander Dierckx a repris un corner de la tête, mais le ballon a terminé sa course au-dessus du but adverse.

La rencontre est devenue plus fermée. À la demi-heure de jeu, chaque équipe ne comptait qu'un tir cadré. L'Italie a pris confiance à l'approche de la pause. Les corners se sont multipliés devant le but belge et Seghers a dû intervenir à plusieurs reprises à cause d'une glissade de Seka.

À la 40e minute, la Belgique est passée tout près de l'ouverture du score. Kana a fait la différence grâce à sa vitesse et a laissé deux défenseurs italiens derrière lui. Benktib a hérité du ballon, mais sa frappe est passée à côté du poteau. En seconde période, l'attaquant belge a encore eu une opportunité dans la surface, mais son mauvais contrôle l'a empêché de se mettre en position de tir.

Le premier but à la 85e minute

Noa Ojea a débloqué la situation à la 85e minute. Depuis le côté droit, le Belge a trouvé le petit filet opposé d'une frappe enroulée pour faire 0-1. Mais à la 90e minute, l'Italie a obtenu un penalty après une main dans la surface sur corner. Marcello Fugazzola n'a pas tremblé et a remis les deux équipes à égalité malgré le bon plongeon de Seghers.

Pas de premier titre

Le score n'a plus bougé après l'égalisation italienne. Comme le règlement ne prévoit pas de prolongation dans cette compétition, les deux équipes ont directement dû se départager lors de la séance des tirs au but. Celle-ci a tourné en faveur de l'Italie. Ojea et Moorthamer ont manqué leur tentative côté belge, permettant à la Squadra Azzurra de s'imposer 4-3 et de remporter le titre européen.

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