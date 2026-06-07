Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

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Vincent Kompany veut renforcer l'attaque du Bayern Munich et s'intéresse à Morgan Rogers. Auteur d'une grosse saison avec Aston Villa, l'Anglais est estimé à 90 millions d'euros. Rogers avait marqué en finale d'Europa League.

Vincent Kompany veut Morgan Rogers au Bayern Munich pour la saison prochaine. Le journaliste Christian Falk, qui travaille pour le journal allemand BILD, explique que le club allemand est actif sur le dossier et négocie sérieusement pour le milieu offensif de 23 ans. L'entraîneur belge apprécie son profil et souhaite en faire une pièce importante de son attaque.

Champion d'Europe et des belles statistiques cette saison

Si le Bayern s'intéresse à lui, c'est parce que ses statistiques avec Aston Villa sont très bonnes. Il a terminé sa saison avec 14 buts et 12 passes décisives toutes compétitions confondues. L'Anglais a marqué un but et donné une passe décisive en finale d'Europa League. Aston Villa s'est imposé 3-0 face à Fribourg.

Le site Transfermarkt évalue la valeur marchande du joueur à 90 millions d'euros. En plus de ça, Rogers s'apprête à partir avec l'équipe d'Angleterre pour disputer la Coupe du Monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Forcément, d'autres grosses équipes étudient sa situation, et des clubs comme Manchester City ou Arsenal tournent autour de lui depuis plusieurs semaines.

Des gros clubs de Premier League sur le chemin du Bayern Munich

Le Bayern Munich doit faire face à une grosse concurrence, car les équipes anglaises ont beaucoup d'argent et veulent le garder en Premier League. Même si les Allemands ont avancé dans les discussions, rien n'est signé. Les prix grimpent vite et les négociations entre les différents clubs s'annoncent serrées jusqu'au bout.

Lire aussi… "Un vrai régal" : une légende du football rend hommage au travail de Vincent Kompany

Finalement en Premier League ?

Le journaliste Fabrizio Romano a donné une autre information importante. Selon lui, Rogers voudrait signer à Manchester United. Le Bayern Munich se retrouverait distancé et va devoir proposer quelque chose de très solide s'il veut faire changer d'avis le joueur.

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