"Un vrai régal" : une légende du football rend hommage au travail de Vincent Kompany

La saison avec le Bayern Munich est terminée depuis un moment mais les éloges se font toujours entendre à l'égard de son coach Vincent Kompany. Cette fois-ci, c’est son vieil ami Thierry Henry qui salue notre compatriote ainsi que la décision du Bayern de l'avoir recruté.

Entre 2016 et 2018, Thierry Henry et Vincent Kompany se sont côtoyés de près au sein du groupe des Diables Rouges. Ont peut dire que le Français connaît bien le coach actuel du Bayern Munich. Très bien même. Le Bruxellois était alors encore joueur au plus haut niveau et le Champion du Monde 98 travaillait en tant que coach assistant de l’entraîneur national de l’époque, Roberto Martínez.

Dans les années qui ont suivi la fin de carrière de l'ancien Anderlechtois et légende de Manchester City, les deux hommes se sont tous deux retrouvés à l’affiche en tant qu’entraîneurs principaux. Mais dans ce rôle, c'est Vincent Kompany qui s’en est bien mieux sorti que le Français, actuellement analyste télé, et passé entre autres sur les bancs de l'AS Monaco (son ancien club), le Montréal FC et l'équipe de France Olympique lors des derniers JO.

Thierry Henry admiratif du travail de Vincent Kompany

"Quand on voit évoluer des joueurs comme Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry et Joshua Kimmich… C'est un vrai régal pour les yeux. J'ai toujours admiré le Bayern pour la façon dont ce club est géré", a déclaré le Français lors d'un entretien accordé à Sport Illustrated Germany.

Une partie de cette réussite tient à la nomination de Vincent Kompany en 2024. Une décision audacieuse qui en avait d'ailleurs surpris plus d'un, car notre compatriote venait alors d'être relégué de la Premier League avec Burnley : "Il faut vraiment féliciter la direction du club bavarois de l’avoir recruté. Elle a clairement vu en lui quelque chose qui correspondait à l’identité du club. C’était une décision intelligente", pousuit le Français.

"Pourtant, au début, beaucoup de gens pensaient qu’il n’était pas l’homme de la situation, mais finalement quand on regarde aujourd'hui, il s’en sort à merveille. Quand on place quelqu’un comme lui dans le bon environnement, avec des gens qui le comprennent, on obtient le Bayern d’aujourd’hui", salue Thierry Henry.





Thierry Henry salue un leader naturel

"J'ai travaillé avec lui quand j'étais entraîneur adjoint de la Belgique. On pouvait déjà voir à l'époque à quel point il est intelligent. Il parle plusieurs langues et sait très bien ce qu'il veut. Il n'hésite pas, et quand il dit quelque chose, il le pense. C'est un leader fort et il a prouvé qu'il était capable d'excellents résultats quand il a les bons joueurs", explique encore la légende d'Arsenal.

Vincent Kompany a remporté le titre national et la Coupe d’Allemagne la saison dernière ; en Ligue des champions, le Bayern a été éliminé en demi-finale, après avoir été arrêté en quarts de finale la saison précédente. La troisième sera peut-être la bonne pour le Belge.