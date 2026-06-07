"Un vrai régal" : une légende du football rend hommage au travail de Vincent Kompany

Chafik Ouassal, journaliste football
| Commentaire
"Un vrai régal" : une légende du football rend hommage au travail de Vincent Kompany

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

La saison avec le Bayern Munich est terminée depuis un moment mais les éloges se font toujours entendre à l'égard de son coach Vincent Kompany. Cette fois-ci, c’est son vieil ami Thierry Henry qui salue notre compatriote ainsi que la décision du Bayern de l'avoir recruté.

Entre 2016 et 2018, Thierry Henry et Vincent Kompany se sont côtoyés de près au sein du groupe des Diables Rouges. Ont peut dire que le Français connaît bien le coach actuel du Bayern Munich. Très bien même. Le Bruxellois était alors encore joueur au plus haut niveau et le Champion du Monde 98 travaillait en tant que coach assistant de l’entraîneur national de l’époque, Roberto Martínez.

Dans les années qui ont suivi la fin de carrière de l'ancien Anderlechtois et légende de Manchester City, les deux hommes se sont tous deux retrouvés à l’affiche en tant qu’entraîneurs principaux. Mais dans ce rôle, c'est Vincent Kompany qui s’en est bien mieux sorti que le Français, actuellement analyste télé, et passé entre autres sur les bancs de l'AS Monaco (son ancien club), le Montréal FC et l'équipe de France Olympique lors des derniers JO.

Thierry Henry admiratif du travail de Vincent Kompany

"Quand on voit évoluer des joueurs comme Jamal Musiala, Michael Olise, Luis Diaz, Harry Kane, Serge Gnabry et Joshua Kimmich… C'est un vrai régal pour les yeux. J'ai toujours admiré le Bayern pour la façon dont ce club est géré", a déclaré le Français lors d'un entretien accordé à Sport Illustrated Germany.

Une partie de cette réussite tient à la nomination de Vincent Kompany en 2024. Une décision audacieuse qui en avait d'ailleurs surpris plus d'un, car notre compatriote venait alors d'être relégué de la Premier League avec Burnley : "Il faut vraiment féliciter la direction du club bavarois de l’avoir recruté. Elle a clairement vu en lui quelque chose qui correspondait à l’identité du club. C’était une décision intelligente", pousuit le Français.

"Pourtant, au début, beaucoup de gens pensaient qu’il n’était pas l’homme de la situation, mais finalement quand on regarde aujourd'hui, il s’en sort à merveille. Quand on place quelqu’un comme lui dans le bon environnement, avec des gens qui le comprennent, on obtient le Bayern d’aujourd’hui", salue Thierry Henry.

Thierry Henry salue un leader naturel

"J'ai travaillé avec lui quand j'étais entraîneur adjoint de la Belgique. On pouvait déjà voir à l'époque à quel point il est intelligent. Il parle plusieurs langues et sait très bien ce qu'il veut. Il n'hésite pas, et quand il dit quelque chose, il le pense. C'est un leader fort et il a prouvé qu'il était capable d'excellents résultats quand il a les bons joueurs", explique encore la légende d'Arsenal.

Vincent Kompany a remporté le titre national et la Coupe d’Allemagne la saison dernière ; en Ligue des champions, le Bayern a été éliminé en demi-finale, après avoir été arrêté en quarts de finale la saison précédente. La troisième sera peut-être la bonne pour le Belge.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
DFB Pokal
DFB Pokal Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Bayern Munich
Montreal Impact
Thierry Henry
Vincent Kompany

Plus de news

🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

15:41
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

15:06
Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

15:06
Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

14:39
Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

14:05
📷 Voici ce que beaucoup considèrent comme le plus beau maillot du Mondial 2026

📷 Voici ce que beaucoup considèrent comme le plus beau maillot du Mondial 2026

13:11
Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

Qui a dit que les Belges n'aimaient pas les Français ? Rudi Garcia s'est mis tout le monde dans la poche

12:00
2
La Tunisie n'est pas prête pour son Mondial : "Je ne vois rien de positif"

La Tunisie n'est pas prête pour son Mondial : "Je ne vois rien de positif"

11:30
1
🎥 LIVE Coupe du monde : Messi reste sur le banc, un joueur retenu sept heures par les autorités aux USA

🎥 LIVE Coupe du monde : Messi reste sur le banc, un joueur retenu sept heures par les autorités aux USA

11:03
Le Portugal de Roberto Martinez gagne un match très peu amical face au Chili

Le Portugal de Roberto Martinez gagne un match très peu amical face au Chili

10:30
2
Vincent Mannaert livre ses attentes avant la Coupe du Monde 2026

Vincent Mannaert livre ses attentes avant la Coupe du Monde 2026

10:06
Adversaire des Diables, l'Iran fait face à une situation très compliquée pour disputer ses matchs aux USA

Adversaire des Diables, l'Iran fait face à une situation très compliquée pour disputer ses matchs aux USA

09:42
Défaites pour les adversaires des Diables Rouges juste avant la Coupe du Monde

Défaites pour les adversaires des Diables Rouges juste avant la Coupe du Monde

08:45
Les U17 belges doivent se méfier d'un joueur du Club de Bruges en finale de l'Euro

Les U17 belges doivent se méfier d'un joueur du Club de Bruges en finale de l'Euro

08:10
Rudi Garcia explique pourquoi Maxim De Cuyper n'est plus un titulaire indiscutable

Rudi Garcia explique pourquoi Maxim De Cuyper n'est plus un titulaire indiscutable

07:30
Eden Hazard au Mondial avec les Diables Rouges ? Il répond clairement

Eden Hazard au Mondial avec les Diables Rouges ? Il répond clairement

22:30
2
Une ancienne cible d'Anderlecht sur la liste... de Jesper Fredberg

Une ancienne cible d'Anderlecht sur la liste... de Jesper Fredberg

22:00
L'ancien coach du Standard Philippe Montanier quitte Saint-Etienne sur un échec

L'ancien coach du Standard Philippe Montanier quitte Saint-Etienne sur un échec

21:30
Surprenant : un Diable Rouge pourrait devoir quitter la sélection pendant la Coupe du Monde

Surprenant : un Diable Rouge pourrait devoir quitter la sélection pendant la Coupe du Monde

21:00
Cette fois, c'est la bonne : Vadis Odjidja met un terme définitif à sa carrière à l'âge de 37 ans

Cette fois, c'est la bonne : Vadis Odjidja met un terme définitif à sa carrière à l'âge de 37 ans

20:40
Ngoy en patron, Doku prêt à épater le monde : cinq enseignements à tirer de Belgique-Tunisie

Ngoy en patron, Doku prêt à épater le monde : cinq enseignements à tirer de Belgique-Tunisie

20:20
1
Rudi Garcia satisfait ? Pas à 100% : "Ca, je n'ai pas aimé"

Rudi Garcia satisfait ? Pas à 100% : "Ca, je n'ai pas aimé"

19:30
1
Thomas Meunier est enthousiaste : "J'ai l'impression que tout le monde y croit, et nous aussi"

Thomas Meunier est enthousiaste : "J'ai l'impression que tout le monde y croit, et nous aussi"

18:45
"Après ma rechute, j'ai un peu stressé" : Romelu Lukaku revient de loin et le sait

"Après ma rechute, j'ai un peu stressé" : Romelu Lukaku revient de loin et le sait

18:00
La répétition générale parfaite : les cotes d'excellents Diables Rouges face à la Tunisie Analyse

La répétition générale parfaite : les cotes d'excellents Diables Rouges face à la Tunisie

17:30
1
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Stankovic - Mignolet - Grabara

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 06/06: Stankovic - Mignolet - Grabara

16:40
Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde

Le plein de confiance : les Diables Rouges roulent sur la Tunisie avant de s'envoler pour la Coupe du Monde

16:54
À peine racheté, déjà vendu ? L'Inter Milan pourrait accepter une grosse offre pour Aleksandar Stankovic

À peine racheté, déjà vendu ? L'Inter Milan pourrait accepter une grosse offre pour Aleksandar Stankovic

16:40
"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations

"Écraser tout le monde" : un Français se fait recadrer par Didier Deschamps après ses déclarations

16:10
Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

Des matchs retardés de plusieurs heures à la Coupe du Monde ? Ca commence déjà en amical

06/06
Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

Sous Rudi Garcia, Radja Nainggolan aurait été un patron des Diables : "Je savais qu'il fumait, bien sûr!"

06/06
Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

Inquiétude pour Vincent Kompany ? Un joueur du Bayern au coeur du méga-transfert du Real Madrid

05/06
1
Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

Rudi Garcia ne fait pas tourner autant que prévu : voici le onze des Diables Rouges

06/06
À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

À peine arrivé à Feyenoord, le Belge Dévy Rigaux déjà taclé par une légende néerlandaise

06/06
Les polémiques n'en finissent pas : les joueurs iraniens ont leur visa, mais pas toute la délégation

Les polémiques n'en finissent pas : les joueurs iraniens ont leur visa, mais pas toute la délégation

06/06
Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

Un gardien polonais pour remplacer Simon Mignolet à Bruges ?

06/06

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved