🎥 LIVE Coupe du monde : le meilleur arbitre africain refoulé aux USA !
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Omar Abdulkadir Artan, meilleur arbitre de la CAF 2025, refoulé aux USA
Meilleur arbitre de la Coupe d'Afrique des Nations 2025, Omar Abdulkadir Artan devait devenir le premier arbitre somalien à officier dans une rencontre de phase finale de Coupe du monde. Il n'en sera rien, puisqu'il s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain pour des raisons encore inconnues, annoncent Romain Molina et d'autres sources en Afrique.
Une nouvelle controverse à l'approche de cette Coupe du monde, après, récemment, l'équipe de Suisse qui se plaint d'avoir un camp de base situé au milieu d'une zone de serpents, et le photographe de la délégation irakienne, Talal Salah, qui a subi le même sort qu'Omar Artan.
Nommé par la FIFA pour officier durant la Coupe du Monde, l'arbitre somalien 🇸🇴 Omar Artan s'est vu refuser l'entrée sur le territoire américain— Romain Molina (@Romain_Molina) June 8, 2026
Vu ses difficultés pour obtenir un visa, il avait bénéficié du soutien de l'ambassade somalienne de Nairobi qui lui a notamment permis… pic.twitter.com/xdibnK3OZC
Coup dur pour le Maroc avant la Coupe du monde
Ez Abde devrait déclarer forfait pour la Coupe du monde 2026, rapporte le journaliste de chez Foot Mercato Hanif Ben Berkane. Il souffrirait d'une entorse du ligament interne du genou, selon les premiers examens réalisés. Il devrait être écarté des terrains 3 à 4 semaines.
Noussair Mazraoui devrait quant à lui manquer le premier match du Maroc à la Coupe du monde. Il serait touché à l'épaule (luxation). Son absence est estimée à au moins 10 jours. Le Maroc débutera son tournoi le dimanche 14 juin prochain à 00h00 face au Brésil.
L’Algérie déjà portée par ses supporters aux États-Unis
Les joueurs algériens ont été accueillis par de nombreux supporters à leur arrivée aux États-Unis. Le bus conduisant les joueurs a été accueilli par des fans algériens alors qu'il faisait nuit. Autant vous dire que les supporters algériens devraient être au rendez-vous pour soutenir leur équipe cet été.
L'Algérie est dans le groupe J de la Coupe du monde 2026 aux côtés de l'Argentine, de la Jordanie et de l'Autriche. Elle démarrera son tournoi face aux champions du monde en titre le mercredi 17 juin prochain à 3h00 du matin, à l'Arrowhead Stadium de Kansas City.
Accueil XXL pour l’équipe d’Algérie à Kansas City 🇩🇿❤️ pic.twitter.com/LH3DuWuAGt— LeLien (@LeLienofficiel) June 8, 2026
Bonne nouvelle pour l’Espagne avant son premier match du Mondial 2026
Le sélectionneur de l'Espagne, Luis de la Fuente, a annoncé que Lamine Yamal et Nico Williams, mais aussi Victor Munoz, seront aptes pour le premier match de la Coupe du monde. Il est cependant incertain de les voir démarrer la rencontre. L'Espagne démarrera son tournoi face au Cap-Vert le lundi 15 juin prochain à 18h00.
Les trois joueurs ne se sont pas déplacés à Puebla, au Mexique, pour le dernier match amical de l'Espagne face au Pérou avant le Mondial. "Nous regrettons qu’ils ne soient pas avec nous, mais les services médicaux et les préparateurs physiques nous recommandaient de les laisser au camp de base aux États-Unis", a expliqué l'entraîneur en conférence de presse.
Diego Moreira et Amadou Onana ensemble lors du jour de repos
Les Diables Rouges s'envolent pour les États-Unis ce lundi, à une semaine de leur premier match de la Coupe du monde 2026 (NDLR : le 15 juin contre l'Égypte). Après leur succès sur le score de 5-0 face à la Tunisie, les joueurs ont eu droit à une journée de repos avant de s'envoler en Amérique du Nord.
Amadou Onana en a profité pour partager un moment avec son coéquipier Diego Moreira, avec qui il s'entend visiblement très bien. On voit Diego Moreira devant un "thiep" (thiéboudiène), un plat sénégalais, dans une vidéo partagée par Amadou Onana sur Snapchat.
Amadou Onana a invité Diego Moreira pour venir manger un thiep chez lui avant le départ pour les Etats-Unis 😭😭😭😭😭🇸🇳🇸🇳 pic.twitter.com/jedF9hflv4— Belgium Touch 🇧🇪 (@BelgiumTouch) June 7, 2026
Lionel Messi est resté sur le banc pendant la victoire de l'Argentine
L'Argentine a entamé sa préparation pour la Coupe du Monde 2026 avec une victoire face au Honduras (non-qualifié), sur le score de 2 buts à zéro. L'Albiceleste disputait ce match au Texas, au Kyle Field, stade universitaire de la ville de College Station (nord-ouest de Houston). Un match auquel n'a pas participé Lionel Messi, au grand dam des très nombreux spectateurs (plus de 90.000) qui l'ont réclamé à grands cris.
Messi mais aussi Julian Alvarez sont encore convalescents après de petites blessures survenues durant la préparation, et Lionel Scaloni n'a donc pris aucun risque avec ses deux stars. Tous deux devraient être rétablis pour le coup d'envoi de la Coupe du Monde, qui est prévu le mercredi 17 juin face à l'Algérie, à Kansas City. C'est également à Kansas City que sera basée l'Argentine durant la phase de poules.
Les buts argentins ont été signés Lautaro Martinez et Giovanni Simeone. Plus de blessure à déplorer pour les hommes de Scaloni, alors que Leonardo Balerdi, défenseur de l'Olympique de Marseille, s'est lourdement blessé à l'entraînement et sera très probablement forfait pour le Mondial.
L'Argentine va poursuivre sa préparation ce mercredi avec un deuxième match amical, cette fois contre l'Islande au Jordan-Hare Stadium d'Auburn, dans l'Alabama. Une tournée dans le deep south américain, donc, pour Lionel Messi et ses coéquipiers.
L'attaquant vedette d'une sélection retenu 7 heures à son arrivée aux USA
Une énième polémique secoue la Coupe du Monde 2026, cette fois en rapport avec l'Irak, qualifié pour la compétition. À son arrivée sur le territoire des USA, l'attaquant emblématique de la sélection irakienne, Aymen Hussein (30 ans), aurait été interrogé durant 7 heures (!) par les autorités américaines à l'aéroport de Chicago (Illinois).
La chaîne de télévision jordanienne Roya TV précise que plusieurs joueurs irakiens ont également été contrôlés durant de longues heures à leur entrée sur le territoire américain, tandis que Hussein a été détenu toute la journée malgré les demandes répétées de la fédération irakienne. Du côté des autorités, on se défend en affirmant que Aymen Hussein aurait été "pris pour quelqu'un d'autre". Au point où on en est, on pourrait se demander si son nom de famille n'a pas joué un rôle dans cette maldonne.
Aymen Hussein, dont le père a été tué par Al-Qaïda et le frère kidnappé par l'Etat Islamique, est devenu le héros de tout un peuple en avril dernier. Deuxième meilleur buteur de l'histoire de la sélection irakienne, il a inscrit le but décisif qui a envoyé l'Irak à la Coupe du Monde 2026, face à la Bolivie.
Les bouteilles en plastique finalement autorisées à la Coupe du Monde 2026
C'est une mesure un peu ubuesque qui avait à nouveau fait réagir : la FIFA avait initialement annoncé que les supporters ne seraient pas autorisés à amener leurs propres bouteilles d'eau en plastique depuis l'extérieur du stade.
"La FIFA s'engage à protéger la santé et la sécurité de tous les joueurs, arbitres, fans, bénévoles et membres du personnel. La FIFA a pris la décision d'interdire les bouteilles pour éviter les risques et les blessures aux joueurs et aux participants.Les bouteilles extérieures sont déjà interdites dans plusieurs de ces lieux pour des raisons de sécurité, et la FIFA applique cette considération dans ses stades de tournoi", déclarait l'institution organisatrice de la Coupe du Monde.
Face au tollé que cette annoncé avait suscité, la FIFA a fait machine arrière. Certains types de bouteilles seront bel et bien acceptés. "Tous les fans seront autorisés à apporter une bouteille d'eau en plastique, scellée et d'une contenance de 590 ml, pour n'importe quel match du Mondial aux États-Unis et au Canada", précise Heimo Schirgi, chef opérationnel de la Coupe du Monde 2026, via les réseaux de la FIFA.
Cependant, les gourdes en metal ou en dur réutilisables seront bel et bien interdites dans les enceintes du tournoi en raison du risque qu'elles présenteraient pour la sécurité, précise encore la FIFA.
Blessure de Julio Enciso (Paraguay), le Mondial en danger
Nouvelle blessure en amont de la Coupe du Monde 2026. Julio Enciso (22 ans), attaquant de la sélection du Paraguay, est sorti sur civière et en larmes lors de la rencontre face au Nicaragua (4-0). C'est un gros coup dur pour le joueur du Racing Strasbourg, à une semaine de l'entrée en lice du Paraguay dans la compétition. Suite à un choc avec un défenseur nicaraguayen à la 23e minute de jeu, Enciso souffre d'un "traumatisme à la hanche et à la cuisse droite", a précisé le sélectionneur paraguayen, Gustavo Alfaro, en conférence de presse.
Selon le média paraguayen ABC Deportes, Julio Enciso risque trois semaines d'absence. Il est possible qu'il revienne après la phase de poules, et ne soit donc pas remplacé au sein de l'effectif par Gustavo Alfaro. Durant la rencontre, les joueurs du Paraguay ont signalé à plusieurs reprises le jeu très agressif du Nicaragua dans ce match amical de préparation pour la Coupe du Monde 2026. Le Paraguay y affrontera les Etats-Unis, pays-hôte, ainsi que la Turquie et l'Australie.
Leonardo Balerdi probablement forfait avec l'Argentine
Terrible nouvelle qui nous vient de l'Argentine. Leonardo Balerdi (27 ans), défenseur de l'Olympique de Marseille, s'est blessé à l'entraînement en préambule au match amical de l'Albiceleste face au Honduras. Une blessure assez sérieuse, qui tiendrait Balerdi éloigné des terrains pour au moins un mois. Autrement dit : selon la presse argentine, Leonardo Balerdi devrait déclarer forfait pour le tournoi, qui aurait été sa première Coupe du Monde.
Le joueur aurait quitté le terrain en larmes, bien conscient que sa blessure était sérieuse et que ses rêves de Mondial s'envolaient. Une confirmation officielle pourrait suivre en provenance de la fédération argentine de football, ainsi que l'annonce de son remplaçant si Lionel Scaloni le juge nécessaire.
La chance de Kevin Mac Allister ?
Le malheur des uns faisant souvent le bonheur des autres, il n'est pas impossible que ce forfait de Leonardo Balerdi, s'il est confirmé, profite à une tête connue de notre championnat. Kevin Mac Allister, défenseur central de l'Union Saint-Gilloise, faisait en effet partie des joueurs convoqués par Lionel Scaloni dans sa présélection. Si un défenseur vient à déclarer forfait, l'Unioniste fait sur papier partie des favoris pour le remplacer... Affaire à suivre.
Deux étoiles pour la Belgique : L’Équipe ne croit pas aux Diables Rouges
Le journal L’Équipe a noté de 0 à 5 les chances de différentes équipes pour le Mondial 2026. Le quotidien français croit peu en la Belgique, à laquelle il attribue deux étoiles.
Voici le classement complet :
5 étoiles : Argentine, Espagne, France
4 étoiles : Allemagne, Angleterre, Brésil, Portugal
3 étoiles : Autriche, Colombie, Croatie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Sénégal, Suisse
2 étoiles : Algérie, Belgique, Côte d'Ivoire, Égypte, Équateur, États-Unis, Japon, Mexique, Suède, Turquie, Uruguay
1 étoile : Afrique du Sud, Arabie saoudite, Australie, Bosnie, Canada, Cap-Vert, Corée du Sud, Écosse, Ghana, Haïti, Iran, Jordanie, Nouvelle-Zélande, Ouzbékistan, Paraguay, Qatar, RD Congo, Tchéquie, Tunisie
0 étoile : Curaçao, Irak, Panama
Le Stade Azteca de Mexico prêt pour le Mondial
La Coupe du monde 2026 approche à grands pas. Jeudi prochain (11 juin) aura lieu le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud au Stade Azteca de Mexico. Un stade d'ailleurs iconique, car c'est le premier à avoir accueilli deux finales de Coupe du monde (1970 et 1986).
À quelques jours du match d'ouverture de la Coupe du monde 2026, une vidéo sur les réseaux sociaux montre l'intérieur du stade. Différents drapeaux sont déjà installés sur le toit du stade, tout comme des écrans LED et des bandeaux numériques.
Actualización estadio Azteca.— Charlie P (@CharliePM10) June 5, 2026
Banderas en el techo ✅
Pantallas Leds y cenefas digitales ✅
En 6 días esto será una fiesta mundial 🎉
🇲🇽⚽️ pic.twitter.com/7WUDxBUgbz
Zeno Debast était encore le seul joueur absent
Ce vendredi, les Diables Rouges ont effectué leur dernier entraînement avant d'affronter la Tunisie en match amical, ce samedi à 15h00. Comme hier, tous les joueurs étaient présents lors de la séance, sauf Zeno Debast, qui suit toujours un programme individuel en raison de sa blessure.
22 joueurs de champ et 4 gardiens étaient présents. Maarten Vandevoordt, qui ne s'envolera pas avec le groupe aux États-Unis, a continué de prendre part aux entraînements. Leandro Trossard, qui a rejoint le groupe ce mercredi, a pris part à sa seconde séance avec la Belgique. Il avait, pour rappel, rejoint le groupe plus tard en raison de la finale de la Ligue des champions et des célébrations du titre d'Arsenal en Premier League.
Un seul Diable absent ce jeudi
La préparation des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026 se poursuit à Tubize avant le dernier match amical programmé samedi contre la Tunisie. Ce jeudi, une nouvelle séance d’entraînement programmée en matinée, avec un seul absent : Zeno Debast, toujours en convalescence à la suite de sa blessure.
Arrivé hier après avoir perdu la finale de la Ligue des champions face au Paris Saint-Germain, Leandro Trossard a bel et bien repris l’entraînement avec le groupe. Appelé comme quatrième gardien, Maarten Vandevoordt, qui ne s’envolera pas vers les États-Unis, a aussi participé à cette séance où 26 joueurs étaient donc présents.
Des matchs de la Coupe du monde 2026 pourraient durer plusieurs heures à cause des orages
Certains matchs de la Coupe du monde 2026 pourraient être longuement interrompus en cas d'orages. Le protocole en vigueur concernant les orages est strict. Lorsqu'un éclair est détecté dans un rayon d'environ 13 km autour d'un stade, les joueurs seront contraints de rentrer aux vestiaires, tandis que les spectateurs devront rejoindre des zones sécurisées au sein même du stade. Si aucun éclair n'est détecté dans les 30 minutes suivant l'arrêt du match, la rencontre peut reprendre.
Au moindre nouvel éclair, le chronomètre est remis à zéro. Cela pourrait alors donner droit à des rencontres à rallonge. Au Mondial des clubs organisé aux États-Unis, une rencontre avait par exemple duré 4h38 au total en raison d'une interruption d'environ deux heures à cause d'un orage.
La FIFA interdit les bouteilles d’eau dans les stades du Mondial 2026
La FIFA a annoncé ce mercredi l'interdiction pour les supporters d'apporter leurs propres bouteilles d'eau dans les stades de la Coupe du monde 2026.
"La FIFA s'engage à protéger la santé et la sécurité de tous les joueurs, arbitres, fans, bénévoles et membres du personnel.
La FIFA a pris la décision d'interdire les bouteilles pour éviter les risques et les blessures aux joueurs et aux participants.
Les bouteilles extérieures sont déjà interdites dans plusieurs de ces lieux pour des raisons de sécurité, et la FIFA applique cette considération dans ses stades de tournoi."
Rayan Cherki fait le tour des réseaux sociaux
Rayan Cherki fait actuellement le tour des réseaux sociaux pour une drôle de raison. Emmanuel Macron, Brigitte Macron et la ministre des Sports Marina Ferrari ont rendu visite aux Bleus ce mardi. Une photo de groupe a alors été prise, et c'est sur ce cliché que le joueur de Manchester City s'est fait remarquer.
En se baissant pour ne pas cacher la ministre sur la photo, Rayan Cherki est resté dans une position semble-t-il peu confortable, avec le visage crispé et une posture contractée. Cela a fait sourire de nombreux internautes. "Rayan Cherki qui retient son caca comme il peut" ou encore "Quand l'envie de péter te prend au mauvais moment" ont par exemple écrit des internautes.
L’équipe ! pic.twitter.com/zna4DOBrix— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) June 2, 2026
Leandro Trossard est à Tubize
Leandro Trossard est arrivé à Tubize comme prévu ce mercredi. L'ailier d'Arsenal va rejoindre le groupe des Diables Rouges, qui se sont imposés 0-2 face à la Croatie en match amical ce mardi soir.
L'attaquant des Gunners rejoint seulement le groupe maintenant, étant donné qu'il a disputé la finale de la Ligue des champions avec Arsenal samedi dernier. Malheureusement pour lui, son équipe s'est inclinée aux tirs au but après un partage sur le score de 1-1, mais cela n'a pas empêché lui et ses coéquipiers de faire la fête dans le quartier d'Arsenal le lendemain pour fêter le titre de champion d'Angleterre.
Zeno Debast poursuit sa revalidation
Il était, avec un Leandro Trossard au repos, l’un des deux absents dans le groupe des Diables Rouges pour le déplacement en Croatie. Zeno Debast est en pleine revalidation après sa blessure subie en fin de saison avec le Sporting Portugal.
Le défenseur central est bien arrivé à Tubize, il y a quelques jours, et effectue ses séances en individuel jusqu’à pouvoir réintégrer le groupe. Pour rappel, il devrait manquer toute la phase de poules de la Coupe du monde et devrait revenir pour les seizièmes de finale. Prendra-t-il la place de quelqu’un dans la défense à trois qui a bien fonctionné en Croatie ? C’est une autre question...
📲| 🇧🇪 Zeno Debast is working hard for his recovery 💪 pic.twitter.com/Ag1vPxyUln— Absolute Belgian Fans 🇧🇪 (@BelgianFans) June 3, 2026
La Nouvelle-Zélande en prend quatre en amical
Lors d'une rencontre amicale disputée cette nuit en Floride, la Nouvelle-Zélande, troisième adversaire de la Belgique à la Coupe du monde, a reçu une gifle de Haïti : 4-0. Les Néo-Zélandais ont pris l'eau en seconde période, et ne rassurent pas avant le coup d'envoi du Mondial.
Hier soir, également, le Maroc n'a fait qu'une bouchée de Madagascar (4-0) grâce notamment à un doublé d'Ismael Saibari. Dans les autres résultats, la Géorgie et la Roumanie ont partagé l'enjeu (1-1), au même titre que le Pays de Galles et le Ghana (1-1). Ce mercredi soir, ce sera au tour de la République démocratique du Congo d'affronter le Danemark au stade de Sclessin.
L'Iran va s'envoler, mais n'a pas encore ses visas
Parmi les adversaires de la Belgique à la Coupe du monde, l’équipe d’Iran doit s’envoler ce samedi pour l’Espagne avant de rejoindre son camp de base au Mexique. La sélection attend cependant toujours ses visas, comme l’a annoncé mardi le président de la fédération iranienne de football, M. Taj, auprès de la télévision d’État.
"Nous obtiendrons un visa mexicain demain (mardi) ou après-demain (mercredi), puis un visa américain nous sera rapidement délivré", a-t-il affirmé. Basée au Mexique, l’Iran devra toutefois jouer ses trois matchs aux États-Unis : à Los Angeles le 15 juin contre la Nouvelle-Zélande, puis face aux Diables Rouges le 21 juin, avant une rencontre contre l’Égypte le 26 juin à Seattle.
Par ailleurs, le Suisse Breel Embolo n’a pas su s’envoler avec le reste de son équipe vers les États-Unis ce mardi en raison d’un problème d’ESTA, un système automatisé vérifiant si les voyageurs exemptés de visa peuvent entrer aux États-Unis. La fédération se dit confiante de le voir rejoindre le groupe dans les prochains jours.
Les numéros de maillot des Diables Rouges dévoilés
J-9 avant le début de la Coupe du monde. J-13 avant Belgique - Égypte. J- quelques heures avant Croatie - Belgique, le premier match amical de préparation des Diables Rouges. Un moment choisi par la Fédération pour dévoiler les numéros de maillot que porteront les joueurs au Mondial.
Ce sera évidemment le numéro 1 pour Thibaut Courtois, le 6 pour Axel Witsel, le 7 pour Kevin De Bruyne. Le numéro 10 revient à Leandro Trossard, Romelu Lukaku s’empare du 9. Du classique pour le reste, avec le numéro 26 pour le nouveau venu, Matias Fernandez-Pardo.
Squad numbers locked in. 🔒 pic.twitter.com/J44B1KvFfR— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 2, 2026
Pas de soirée stand-up pour les Diables
À l’approche de la Coupe du monde, Rudi Garcia ne veut pas seulement se concentrer sur les performances du terrain, mais aussi sur la fraîcheur mentale de ses joueurs. C’est dans ce cadre que l’Union belge travaille sur différents moments de détente afin de rendre la longue période passée à l’hôtel plus supportable.
Les Diables rouges profiteront encore d’un jour de congé dimanche avant leur départ pour les États-Unis. Ensuite, une période intense de quatre à cinq semaines les attend, durant laquelle le groupe vivra en grande partie en isolement. Pour éviter la routine et la monotonie, des activités en dehors du football sont envisagées.
L’une des pistes était une visite au comedy club bruxellois Le Fridge, prévue après le match amical en Croatie. Le concept était prêt : une soirée stand-up avec des artistes francophones et néerlandophones, afin que tous les joueurs s’y retrouvent. Des contacts avaient déjà été établis avec le club, propriété de l’acteur et humoriste français Kev Adams.
Mais l’initiative ne verra pas le jour. Le timing s’est révélé trop serré pour tout boucler sur le plan organisationnel et sécuritaire. Du côté de "Le Fridge", la nouvelle est accueillie avec une certaine déception, tandis que la fédération étudie désormais d’autres alternatives pour renforcer l’ambiance de groupe et favoriser la détente pendant le Mondial.
Inquiétude en France concernant William Saliba
Didier Deschamps va-t-il devoir faire un changement de dernière minute dans sa dernière sélection officielle en tant que sélectionneur de l'Équipe de France ? C'est en tout cas un vent d'inquiétude qui souffle sur les locaux de la Fédération française concernant l'état physique de William Saliba, selon nos confrères de Foot Mercato.
Le défenseur central d'Arsenal aurait aggravé une blessure déjà existante lors de la finale de la Ligue des champions, et pourrait être absent durant plusieurs semaines. Entre le laisser à la maison et le reprendre pour espérer pouvoir compter sur lui plus tard dans le tournoi, la question va donc se poser dans les prochains jours chez les Bleus.
🚨EXCL: 🔴⚪️🇫🇷 #PL |— Santi Aouna (@Santi_J_FM) June 1, 2026
❗️William Saliba pourrait être absent plusieurs semaines.
🩺 Déjà diminué avant la rencontre face au PSG, William Saliba a aggravé sa blessure durant le match.
🏥 Le français souffre toujours et son état suscite une réelle inquiétude au sein de la FFF à… pic.twitter.com/Cy0gHDTMWI
Une nouvelle règle de la FIFA fait polémique
Une nouvelle règle créée par la FIFA pour la Coupe du monde et déjà en application lors des matchs amicaux fait polémique. Désormais, un joueur devra quitter le terrain dans les dix secondes suivant son remplacement, sans quoi son remplaçant devra attendre une minute avant de monter au jeu, laissant ainsi son équipe en infériorité numérique.
L'Islande a été la première victime de cette règle, cette nuit, lors d'une rencontre amicale disputée au Japon. Kristian Hlynsson ayant trop tardé à quitter le terrain, le Japon en a profité pour inscrire le seul but de la rencontre en supériorité numérique, via Koki Ogawa. Un bel avertissement pour les 48 équipes participantes.
Islandia🇮🇸 tardó más de 10 segundos en realizar la sustitución de Hlynsson por Thorvaldsson y el árbitro aplicó la regla de jugar durante 1 minuto con diez hombres. Japón🇯🇵 aprovechó la superioridad y Ogawa anotó el gol de la diferencia. pic.twitter.com/0mlHkQgulS— Felipe (@felaraya2) May 31, 2026
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
La FIFA s’attaque à une pratique étonnante lors du Mondial : les fausses blessures de gardiens ne serviront plus à rien
Lors de la prochaine Coupe du monde, les équipes ne pourront plus tirer profit d’une astuce tactique de plus en plus fréquente ces dernières saisons : la fameuse “blessure stratégique” du gardien. Pierluigi Collina, patron de l’arbitrage, a annoncé une nouvelle directive destinée à empêcher ce type de situation.
Cette mesure fait partie d’une série plus large de changements qui entreront en vigueur lors du Mondial organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.
L’objectif est clair. Ces dernières années, une tendance est apparue dans plusieurs compétitions : des gardiens s’asseyaient au sol à des moments stratégiques, en prétextant une blessure. Pendant que le portier était soigné, les entraîneurs profitaient de l’interruption pour appeler l’ensemble de leur équipe au bord du terrain afin de donner de nouvelles consignes ou d’ajuster rapidement leur plan tactique.
Le soin au gardien de plus en plus utilisé comme temps mort
Ce ne sera plus possible lors de la Coupe du monde. Selon la nouvelle directive, les joueurs de champ ne pourront plus se diriger vers le banc ou la ligne de touche lorsqu’un gardien reçoit des soins. Ils devront rester à l’endroit où le jeu a été arrêté ou se rassembler dans le rond central.
La FIFA veut ainsi éviter que les interruptions médicales soient utilisées comme des temps morts déguisés. Le débat autour de ces situations est revenu à plusieurs reprises ces dernières saisons. Aux Pays-Bas, un exemple marquant a encore eu lieu récemment lors d'un match entre l’AZ et Heerenveen.
Cette nouvelle directive concernant les blessures de gardiens ne tombe pas seule. La FIFA et l’International Board continuent d’ajuster le règlement afin de rendre les matchs plus fluides et plus cohérents.
Plus tôt cette année, il avait déjà été annoncé que le VAR disposerait de compétences élargies. Les arbitres vidéo pourront désormais intervenir dans certaines situations liées à un deuxième carton jaune, ainsi que sur des décisions concernant les corners.
Avec cette nouvelle mesure, Pierluigi Collina veut désormais mettre fin à un phénomène qui, selon beaucoup, était de plus en plus utilisé comme un véritable outil tactique.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot