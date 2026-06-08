Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

Vous vous demandez encore comment regarder la Coupe du monde 2026 en streaming ou à la télévision cet été en Belgique francophone ? Pas de panique, nous vous expliquons tout, alors que cette diffusion gratuite sur la RTBF fait débat.

Contrairement à d'autres pays comme nos voisins français, nous sommes assez chanceux en Belgique : l'intégralité de la compétition sera diffusée en direct et gratuitement. La RTBF a décroché l'intégralité des droits du tournoi. Les rencontres des Diables Rouges, les matchs au sommet ou même les plus petites affiches : tout sera à regarder totalement gratuitement.

En novembre dernier, la RTBF avait également annoncé avoir obtenu les droits de diffusion de la Coupe du monde féminine de 2027. "Cette double annonce représente un signal fort de l‘engagement de la RTBF envers nos publics. En diffusant à la fois la Coupe du Monde masculine 2026 et la Coupe du Monde féminine 2027, nous affirmons notre volonté de rester au cœur des grands événements qui rassemblent et passionnent", a déclaré le chef Sports à la RTBF, Benoît Delhauteur, dans un communiqué.

Les rencontres de la Coupe du monde 2026 seront alors diffusées sur La Une, Tipik et La Trois. Les matchs seront également disponibles en streaming directement sur la plateforme Auvio, disponible sur Smart TV, smartphone, tablette ou encore ordinateur.

Une gratuité qui fait débat

Cet accès gratuit à l'intégralité de la Coupe du monde 2026 sur une chaîne publique fait débat. Georges-Louis Bouchez, le président du MR, s'est récemment montré critique au micro de LN24 : "Aujourd'hui, la RTBF coûte 400 millions d'euros à nos concitoyens. La VRT, en Flandre, coûte 270 millions. La RTBF coûte quatre fois plus que tous les partis politiques du pays, par exemple. Alors je me dis : s'ils ne font que du service public, pourquoi pas ? Mais aujourd'hui, la RTBF fait quoi de cet argent ? Ils ont acheté les droits de la Coupe du monde de football, tous les matchs. Et donc, on va regarder à 3 h du matin Allemagne-Curaçao. Et ce sont nos impôts qui doivent payer ?"

"Tant que vous gardez les Diables Rouges… Très franchement, je suis désolé, je suis un grand fan de football. Je paye un abonnement chez DAZN. Je trouve ça normal. Les gens qui ne sont pas fans de foot n'ont pas à financer la diffusion du football tout au long de l'année", a-t-il poursuivi.



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La compétition débutera ce jeudi soir

La Coupe du monde 2026 se disputera du 11 juin au 19 juillet prochain. Le match d'ouverture se tiendra donc ce jeudi à 21h00. Le Mexique affrontera l'Afrique du Sud au Stade Azteca de Mexico. Cette affiche avait déjà ouvert le bal du Mondial 2010, disputé en Afrique du Sud, 16 ans plus tôt.

Les Diables Rouges, récemment victorieux en match de préparation contre la Tunisie (5-0) et contre la Croatie (0-2), débuteront leur tournoi le 15 juin face à l'Égypte. Ils affronteront ensuite l'Iran le 21 juin, puis la Nouvelle-Zélande le 27 juin. Des rencontres qui seront donc à retrouver gratuitement sur les antennes de la RTBF, vous l'avez compris.