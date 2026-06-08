Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?
Photo: © photonews

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Si face à la Tunisie (5-0), Jérémy Doku a montré beaucoup de déchet dans le dernier geste, il reste inévitablement l'une des armes offensives les plus puissantes des Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026.

Jérémy Doku a réalisé une toute bonne saison avec Manchester City. En 47 matchs toutes compétitions confondues, il a été décisif à 22 reprises : huit buts et 14 assists. En fin de saison, il s'est même offert de jolis buts face à Everton et Brentford. Lors de l'exercice précédent, il avait disputé 41 matchs pour huit buts inscrits et neuf passes décisives délivrées.

Le Diable Rouge semble avoir franchi un cap dans sa maturité. Lors de son arrivée en terre citizen, Jérémy Doku se montrait aussi moins régulier, alternant le bon et le moins bon. S'il n'est pas encore parfait dans son jeu, la progression est évidente.

"Mon top niveau, je ne l’atteindrai que dans deux ou trois ans"

Il est conscient qu'il peut encore s'améliorer, comme il l'a récemment déclaré selon Knack : "Je n’ai encore que 23 ans. Mon top niveau, je ne l’atteindrai que dans deux ou trois ans." Jérémy Doku sait qu'il doit encore améliorer certains points. "Je dois être davantage dans les zones où tu peux marquer facilement, des buts faciles, des reprises à bout portant. Quand je regarde mes buts, même cette saison, c'est souvent après un dribble, quand je fais tout moi-même. Mais je veux aussi marquer, je ne sais pas, même cinq buts faciles dans une saison, ça change beaucoup de choses", avait-il déclaré en conférence de presse.

Sa volonté est désormais claire : "C'est ma responsabilité d'être constant et d'être toujours imprenable. C'est ce que je veux devenir."



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Jérémy Doku ne prend pas assez sa chance

Jérémy Doku a clairement un côté collectif qui est évident. Et son problème est peut-être de l'être de trop. Il ne prend pas forcément assez sa chance. Il préfère parfois donner le ballon que de prendre lui-même l'initiative. À la Coupe du monde 2026, c'est l'un des points qu'il devra travailler.

Il reste malgré tout un joueur explosif, percutant et insaisissable. C'est le genre de joueur pour lequel les supporters se déplacent au stade. C'est d'ailleurs peut-être celui du groupe qui fait le plus penser à un certain Eden Hazard.

Si la Belgique souhaite faire un beau parcours à la Coupe du monde aux États-Unis, au Mexique et au Canada, elle devra compter sur un Jérémy Doku déterminant. Contre des adversaires qui laisseront peu d'espace, il pourrait être l'une des armes offensives les plus importantes pour faire la différence. Il devrait de toute façon, quoi qu'il arrive, débuter ce tournoi dans la peau d'un titulaire.

Son impact sur le jeu offensif des Diables Rouges est évident et la Belgique, avec ou sans lui, n'est pas la même. Même s'il est vrai que de nombreuses possibilités s'offrent à Rudi Garcia. Une chose est de toute façon claire : Jérémy Doku pourrait passer un cap durant cette Coupe du monde s'il parvenait à se montrer décisif offensivement.

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