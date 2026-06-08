La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere
Photo: © photonews

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La Coupe du monde 2026 sera-t-elle suivie d’un transfert, par exemple en Bundesliga, pour Charles De Ketelaere ? Le Bayern Munich et le Borussia Dortmund seraient intéressés par ses services, mais l’Atalanta Bergame, septième de Série A, demeure en position de force dans les négociations.

Charles De Ketelaere a laissé sa période difficile derrière lui. Après une aventure en dents de scie à l’AC Milan, le Diable Rouge (30 sélections, 6 buts, dont un contre la Tunisie samedi) est devenu l’un des joueurs les plus en vue de l’Atalanta Bergame, septième de Série A.

Une progression qui n’est pas passée inaperçue chez nos voisins allemands. Selon Fussballdaten, le Bayern Munich et le Borussia Dortmund se livreraient bataille pour sa signature.

En Bavière, Vincent Kompany serait séduit par le profil polyvalent du joueur de 25 ans. De Ketelaere peut en effet évoluer en tant que milieu offensif, qu'attaquant et même en tant qu'ailier droit, une qualité particulièrement appréciée à Munich.

Suivi par le Bayern de Kompany, mais pas une priorité

D’après ces informations, le Bayern aurait déjà noué des contacts informels avec l’entourage de l’ancien Brugeois. Mais un transfert serait loin d’être acquis, car De Ketelaere ne serait pas la priorité numéro un du champion d’Allemagne.

Cela ne veut toutefois pas dire que l’intérêt est anecdotique. Le Bayern cherche davantage de créativité et de profondeur offensive, et Charles De Ketelaere correspond parfaitement à ce profil grâce à sa technique et sa vision du jeu.

Dortmund s’invite dans la course

Le Borussia Dortmund suivrait aussi le dossier de près. Le club de la Ruhr est réputé pour attirer et développer de jeunes talents, et voit en De Ketelaere un joueur dont la marge de progression reste importante et qui arrive dans la fleur de l'âge.

La concurrence entre les deux géants de Bundesliga pourrait faire grimper le prix, estimé à 30 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt. L’Atalanta se trouve en plus en position de force dans les négociations, puisque notre compatriote est encore sous contrat jusqu’au 30 juin 2028.

L’Atalanta est en position de force

À l’Atalanta, Charles De Ketelaere est devenu un élément clé, qui a disputé plus de 3.000 minutes de jeu toutes compétitions confondues cette saison (cinq buts, sept passes décisives). Le club italien n’a aucune obligation de le vendre cet été n’écoutera que les offres réellement intéressantes pour lui.

Et s’il brille lors de la Coupe du monde, qu’il pourrait commencer dans la peau d’un titulaire compte tenu de l’état physique de Romelu Lukaku, sa cote ne fera que monter. L’Atalanta avait déboursé près de 24 millions d’euros à l’été 2024 pour l’attirer en provenance de l’AC Milan, et voudra probablement dégager un bénéfice plus important lors de la revente. Pour rappel, Milan avait offert près de 38 millions d’euros au Club de Bruges en 2022.

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