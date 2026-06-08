Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique
Photo: © photonews
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Plusieurs rencontres amicales impliquant des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 se sont déroulées dimanche, mais aussi dans la nuit de dimanche à lundi. Faisons le point sur les résultats de ces différentes rencontres.
Le Maroc et la Norvège se sont quittés sur un score de parité (1-1). Brahim Diaz a ouvert le score en début de match (1-0, 8e), mais Martin Ødegaard a remis les compteurs à égalité à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire (1-1, 75e).
Les Marocains sont placés dans le groupe C de la Coupe du monde aux côtés du Brésil, d'Haïti et de l'Écosse. Ils démarreront leur tournoi face aux Brésiliens le dimanche 14 juin prochain à 00h00. La Norvège figure dans un groupe assez relevé (groupe I), avec l'Irak, la France et le Sénégal. Erling Haaland et ses coéquipiers démarreront quant à eux leur tournoi face à l'Irak le mercredi 17 juin prochain à 00h00.
Après sa défaite face à la Belgique, la Croatie s'impose
Dimanche soir, la Croatie, qui s'était inclinée face à la Belgique sur le score de 0-2 plus tôt dans la semaine, est venue à bout d'un pays qui ne sera pas à la Coupe du monde 2026, la Slovénie. Luka Modric a ouvert le score après la pause (1-0, 51e). Andraž Šporar a ensuite égalisé pour les Slovènes en fin de seconde période (1-1, 83e), mais les Croates ne se sont pas laissés abattre et ont arraché la victoire dans le temps additionnel (2-1, 90+3e).
À la Coupe du monde, la Croatie figure dans le groupe L aux côtés de l'Angleterre, du Ghana et du Panama. Les Croates débuteront le Mondial le mercredi 17 juin prochain à 22h00 face à l'Angleterre.
L'Équateur a également joué un match amical contre le Guatemala et s'est imposé 3-0 ce dimanche soir. Dans la nuit, la Colombie est venue à bout de la Jordanie sur le score de 2-0.
Les résultats :
Maroc 1-1 Norvège
Croatie 2-1 Slovénie
Équateur 3-0 Guatemala
Colombie 2-0 Jordanie
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