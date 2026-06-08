Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

Plusieurs rencontres amicales impliquant des équipes qualifiées pour la Coupe du monde 2026 se sont déroulées dimanche, mais aussi dans la nuit de dimanche à lundi. Faisons le point sur les résultats de ces différentes rencontres.

Le Maroc et la Norvège se sont quittés sur un score de parité (1-1). Brahim Diaz a ouvert le score en début de match (1-0, 8e), mais Martin Ødegaard a remis les compteurs à égalité à un quart d'heure de la fin du temps réglementaire (1-1, 75e).

Les Marocains sont placés dans le groupe C de la Coupe du monde aux côtés du Brésil, d'Haïti et de l'Écosse. Ils démarreront leur tournoi face aux Brésiliens le dimanche 14 juin prochain à 00h00. La Norvège figure dans un groupe assez relevé (groupe I), avec l'Irak, la France et le Sénégal. Erling Haaland et ses coéquipiers démarreront quant à eux leur tournoi face à l'Irak le mercredi 17 juin prochain à 00h00.

Après sa défaite face à la Belgique, la Croatie s'impose

Dimanche soir, la Croatie, qui s'était inclinée face à la Belgique sur le score de 0-2 plus tôt dans la semaine, est venue à bout d'un pays qui ne sera pas à la Coupe du monde 2026, la Slovénie. Luka Modric a ouvert le score après la pause (1-0, 51e). Andraž Šporar a ensuite égalisé pour les Slovènes en fin de seconde période (1-1, 83e), mais les Croates ne se sont pas laissés abattre et ont arraché la victoire dans le temps additionnel (2-1, 90+3e).

À la Coupe du monde, la Croatie figure dans le groupe L aux côtés de l'Angleterre, du Ghana et du Panama. Les Croates débuteront le Mondial le mercredi 17 juin prochain à 22h00 face à l'Angleterre.

L'Équateur a également joué un match amical contre le Guatemala et s'est imposé 3-0 ce dimanche soir. Dans la nuit, la Colombie est venue à bout de la Jordanie sur le score de 2-0.





Les résultats :

Maroc 1-1 Norvège

Croatie 2-1 Slovénie

Équateur 3-0 Guatemala

Colombie 2-0 Jordanie