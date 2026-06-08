Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

César Huerta n'entre plus dans les plans d'Anderlecht et d'Antoine Sibierski. D'après un média mexicain, un retour au pays se précise pour l'ailier de 25 ans qui a flop. Le Deportivo Toluca discute actuellement avec le club bruxellois pour un transfert définitif.

Recruté avec certaines attentes il y a un an et demi, César Huerta devrait quitter Anderlecht cet été. Selon le média mexicain Multimedios Deportes, des discussions sont en cours entre le club bruxellois et le Deportivo Toluca pour un transfert définitif.

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A las puertas de vivir su primer Mundial, César Huerta habría alcanzado un acuerdo junto con su club, el Anderlecht de Bélgica, para llegar a los Diablos Rojos del Toluca.



Este medio ha podido corroborar dicha información y está en posibilidad de confirmar que el… pic.twitter.com/JPBWtwwaFt — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) June 8, 2026

Un flop signé Oliver Renard

Arrivé en janvier 2025 en provenance des Pumas, le Mexicain avait coûté environ 2 millions d'euros à Anderlecht. Il faisait partie des renforts recrutés par Olivier Renard après son arrivée à la tête du département sportif du club.

Son aventure anderlechtoise a été compliquée du début à la fin. Rapidement freiné par plusieurs problèmes physiques, Huerta a passé une bonne partie de son temps à l'infirmerie. Cette saison, sa pubalgie l'a empêché d'enchaîner les rencontres et de trouver son rythme.

Seulement 5 buts et 3 passes décisives

Au total, l'international mexicain aura disputé 38 rencontres sous le maillot anderlechtois. Son bilan s'élève à 5 buts et 3 passes décisives. Des chiffres loin de ceux espérés lors de son arrivée en Belgique.





Toujours selon la même source, le joueur est d'accord avec le Deportivo Toluca. Un contrat de quatre ans l'attend au Mexique. Les négociations entre les deux clubs se poursuivent et un accord pourrait être trouvé dans les prochains jours.

Huerta va disputer la Coupe du Monde 2026 avec le Mexique

Huerta disputera malgré tout la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur Javier Aguirre l'a repris dans la liste des 26 joueurs retenus par le Mexique. Selon le site Transfermarkt, sa valeur marchande est estimée à 3,5 millions d'euros. Un chiffre inférieur à celui qu'il affichait à son arrivée en Belgique. Les blessures et son manque de régularité ont pesé dans cette baisse.