Le Standard et l'Antwerp battus : Jeppe Erenbjerg a choisi sa prochaine destination

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Le Standard et l'Antwerp battus : Jeppe Erenbjerg a choisi sa prochaine destination

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Jeppe Erenbjerg est tout proche de rejoindre le KRC Genk. Un accord a été trouvé avec Zulte Waregem et le Danois de 26 ans doit passer sa visite médicale ce mardi.

Le Racing Genk est sur le point de boucler son premier transfert estival. Selon Het Laatste Nieuws, un accord a été trouvé avec Zulte Waregem pour Jeppe Erenbjerg. Le Danois passera sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat.

Genk a devancé le Standard de Liège et l'Antwerp

Courtisé par l'Antwerp et le Standard de Liège ces derniers mois, Erenbjerg devrait prendre la direction de Genk. Une belle récompense pour le Danois, qui s'est imposé comme l'une des révélations du championnat cette saison. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs recruteurs de Pro League.

Une très belle saison malgré la mauvaise saison de Zulte Waregem

Zulte Waregem avait déboursé 300.000 euros pour attirer Erenbjerg en provenance du B.93, un club de deuxième division danoise. Le pari s'est révélé payant puisque le joueur a terminé la saison avec 13 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres. Ses prestations n'ont pas échappé aux clubs du haut du classement.

Malgré une saison compliquée pour Zulte Waregem, le milieu offensif de 26 ans a régulièrement fait parler de lui grâce à son efficacité devant le but.

Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Le Danois va découvrir un autre niveau d'exigence après deux saisons passées à Zulte Waregem.

La première, mais pas dernière recrue du KRC Genk cet été

Sauf mauvaise surprise lors des examens médicaux de ce mardi, le Danois va ouvrir le bal du mercato à Genk. Et la direction ne compte pas s'arrêter là, puisque le club prépare une profonde refonte de son effectif cet été.

Malgré ses buts et passes décisives cette saison avec Zulte, Erenbjerg ne disputera pas la Coupe du monde 2026. Le milieu offensif n'a jamais été appelé avec l'équipe nationale du Danemark.

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