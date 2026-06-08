Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

Christian Eriksen a de nouveau été victime d'un arrêt cardiaque à Odense dimanche soir lors d'un match entre le Danemark et l'Ukraine. Heureusement, les dernières nouvelles sont bonnes le concernant.

Christian Eriksen avait déjà vécu la même chose à l'Euro 2021, il y a cinq ans. C'est une nouvelle fois l'inquiétude qui primait pour le milieu danois suite à cet incident. Conscient, il a été transféré à l'hôpital. Quant à la rencontre, qui passait évidemment au second plan, elle a définitivement été arrêtée à la 61e minute de jeu.

Des nouvelles rassurantes concernant Christian Eriksen

Le médecin de la sélection danoise, Morten Boesen, s'est exprimé dans un communiqué et s'est montré rassurant : "Christian va bien et il a quitté le terrain par ses propres moyens. De ce que j'ai vu, le pacemaker a fonctionné comme il fallait. Il a brièvement perdu connaissance, mais a repris conscience très rapidement."

"Il va maintenant subir d'autres examens à l'hôpital pour déterminer les causes de l'incident. Nous sommes en contact avec lui et les médecins de l'hôpital. Mais Christian va bien et il m'a demandé de transmettre ses meilleurs sentiments à tous les joueurs et de leur dire qu'il va bien", a-t-il conclu.

Cette rencontre était la dernière de la saison du joueur, qui s'apprêtait à être en congé. Le Danemark n'est pas qualifié pour la Coupe du monde 2026 après avoir échoué en barrages européens.



Le Danois évolue désormais du côté de Wolfsburg. Avec le club allemand, il a récemment été relégué en seconde division. Les Loups se sont inclinés en barrages pour le maintien/promotion en Bundesliga contre le SC Paderborn 07, qui retrouve la Bundesliga pour la troisème saison de son histoire. Le contrat de Christian Eriksen à Wolfsburg court encore jusqu'au 30 juin 2027 et on ignore désormais de quoi son avenir sera fait. Ce nouvel incident pourrait peut-être le contraindre à mettre un terme à sa carrière à l'âge de 34 ans.