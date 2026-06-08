L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"
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Relégué en Challenger Pro League à l'issue de sa 17e place, l'Olympic Charleroi conteste la manière avec laquelle le championnat s'est déroulé, et a annoncé avoir mis l'Union belge en demeure avant une réunion cruciale prévue le 10 juin. Un nouveau volet judiciaire pourrait s'ouvrir.

Après sa relégation sportive en D1 FFA à l'issue de sa dernière place en Challenger Pro League, l'Olympic Charleroi avait subi un autre coup dur le mois dernier : le refus de l'octroi de la licence pour la D1B... et pour la D1 FFA.

Une décision contestée par le Matricule 246, qui a finalement obtenu, en appel, ses deux licences : pour la première division amateure... et pour le deuxième niveau professionnel. Pour cause, les Dogues contestent la manière avec laquelle s'est déroulé le championnat, en raison des débats concernant la présence et les quotas des équipes U23 en Challenger Pro League, notamment.

L'Olympic Charleroi conteste sa relégation en D1 FFA

Dans un communiqué, l'Olympic a annoncé avoir mis l'Union belge en demeure avant une réunion importante prévue le 10 juin. "Le club conteste fermement cette relégation, au motif que l’ensemble de la compétition s’est déroulée dans des conditions irrégulières, entachées d’un vice d’illégalité reconnu par les autorités compétentes."

"L’Autorité belge de la concurrence (ABC) a conclu, dans deux décisions successives (1er août 2025 et 8 mai 2026), que ce système (ndlr, l'immunité de relégation pour les équipes U23) constitue une discrimination anticoncurrentielle contraire aux articles 101 TFUE et IV.1 du Code de droit économique. L’ABC a notamment relevé que le mécanisme entraîne un traitement différent pour des clubs concurrents engagés dans la même compétition, portant atteinte aux principes d’égalité des chances et de mérite sportif."

L'Olympic Charleroi compte mener des actions sérieuses, et assure que l'Union belge a maintenu un système qu'elle savait illégal. "Malgré la décision de l’ABC d’août 2025, intervenue avant le début de la saison, l’URBSFA a délibérément choisi de maintenir le quota U23 en vigueur. Le club relève que l’URBSFA a elle-même abandonné ce système le 2 juin 2026 pour la nouvelle configuration de la Challenger Pro League, reconnaissant son caractère inéquitable."

Du changement avant le 10 juin... ou une action devant l'ABC

Cette dite réunion du 10 juin représente la date butoir pour les Dogues. "Le club exige formellement, avant la réunion du 10 juin 2026, l’annulation de toutes les conséquences attachées à la compétition illégale, le maintien en D1B de toutes les équipes disposant d’une licence D1B, la régularisation de la situation avant le début de la saison 2026/2027."

Si rien ne change, ce sera la voie judiciaire pour l'Olympic. "À défaut de réponse satisfaisante lors de cette réunion, des actions judiciaires sont prêtes à être lancées en urgence devant les juridictions compétentes, y compris via une action en cessation ou devant l’Autorité belge de la concurrence (ABC), sous astreinte si nécessaire", prévient le matricule 246, qui s'assure du soutien d'autres clubs, certains des divisions inférieures, impactés par ce "système illégal".

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