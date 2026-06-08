OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

Nicolas Baccus
Nicolas Baccus, journaliste football
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OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central
Photo: Royale Union Saint-Gilloise
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L'Union Saint-Gilloise a annoncé ce lundi matin la signature d'un nouveau défenseur central : Nohim Chibani rejoint le club bruxellois.

Libre de tout contrat après une saison en prêt en National au SC Aubagne Air Bel en provenance du Quevilly Rouen Métropole, le Franco-Algérien passe un cap dans sa carrière en rejoignant le vice-champion de Belgique en titre. Il a paraphé un contrat jusqu'à l'été 2030.

Le joueur s'est évidemment montré ravi : "Je suis très enthousiaste à l'idée de l'opportunité qui m'est offerte ici à l'Union. C'est un grand club avec une riche histoire, qui sait comment remporter des trophées. C'est un moment important pour moi et j'espère franchir une nouvelle étape dans ma carrière ici."

"L'ambiance au sein du club est très familiale et je m'identifie totalement à ses valeurs fondamentales : la passion, l'engagement, l'intégrité, le courage et l'humilité. J'ai hâte de tout découvrir : mes nouveaux coéquipiers, les supporters, le stade et la ville", a-t-il conclu.

La deuxième recrue estivale de l'Union SG

Il s'agit de la deuxième recrue estivale des Bruxellois après Nikki Havenaar, également arrivé libre de tout contrat après un passage au SC Ried (première division autrichienne). Suite au départ annoncé de Christian Burgess, l'Union Saint-Gilloise se renforce en défense.

"Originaire de Lyon, Chibani a rejoint le centre de formation du club de Ligue 2 Grenoble Foot 38 à l'âge de 14 ans. Après des passages dans plusieurs autres clubs français des quatrième et troisième divisions, il franchit désormais un cap en rejoignant le vice-champion de Belgique", explique le club bruxellois dans un communiqué.

Encore une fois, l'Union Saint-Gilloise fait le pari de recruter un joueur peu connu du grand public et espère le voir exploser en terre bruxelloise. Cet hiver par exemple, Mateo Biondic était arrivé en provenance du SV Eintracht Trier 05, club de quatrième division allemande, pour 220 000 euros et est désormais estimé à près de dix fois ce montant selon Transfermarkt. Sera-ce aussi le cas avec ces deux nouvelles recrues ? Réponse la saison prochaine.

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