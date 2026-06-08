Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

Relégué avec l'Union Namur, Jérémie Mugabo fait pourtant le grand saut et accompagnera le Sporting Hasselt en Challenger Pro League. Une belle récompense pour l'ancien défenseur du centre de formation de Mouscron, qui va découvrir le monde professionnel.

Dernière des play-downs de D1 ACFF, nouvellement appelée D1 FFA, l'Union Namur n'est pas parvenue à assurer sa survie au plus haut échelon du football amateur. Cela n'a pas empêché l'un de ses joueurs de se distinguer.

Formé dans les équipes de jeunes de l'Excelsior Mouscron jusqu'en 2022, puis à Courtrai jusqu'en 2024, Jérémie Mugabo est à créditer d'une bonne saison dans la défense centrale des Merles, et son profil de gaucher a rapidement fait de lui l'un des joueurs convoités de cette D1 ACFF.

Sa situation contractuelle, également, puisque le joueur de 21 ans arrive en fin de contrat ce 30 juin. Plusieurs clubs se sont intéressés à son profil, et c'est le Sporting Hasselt, récemment promu en Challenger Pro League, qui a obtenu sa signature pour un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

Contacté par Walfoot.be, Jérémie Mugabo s'est exprimé après sa signature. "Mon parcours n’a pas toujours été simple, mais j’ai toujours continué à travailler et à croire en moi. Chaque étape m’a permis d’apprendre et de progresser, autant sur le terrain qu’en dehors. Mon arrivée en D1B représente une récompense pour tous les efforts fournis jusqu’à présent, mais surtout une nouvelle étape dans ma carrière."







Jérémie Mugabo "fier", mais les pieds sur terre après sa signature à Hasselt

"Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé et soutenu tout au long de mon parcours. Aujourd’hui, je suis fier d’avoir atteint ce niveau, mais le travail est loin d’être terminé. Arriver en D1B est une chose, s’y imposer et continuer à progresser en est une autre. Je garde les pieds sur terre et je sais que je dois continuer à travailler chaque jour pour atteindre mes objectifs et aller encore plus loin."

"Je suis également très heureux de rejoindre Hasselt. Dès mon arrivée, j’ai reçu un accueil très chaleureux de la part du club, du staff et des joueurs, ce qui m’a tout de suite mis en confiance. C’est un projet qui m’a convaincu et je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure."

"Je vais tout donner pour aider le groupe à atteindre les objectifs qui seront fixés cette saison. Je mettrai mes qualités et mon travail au service de l’équipe, avec l’envie de progresser, de gagner et de faire vivre une belle saison au club et à ses supporters", a-t-il conclu.

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