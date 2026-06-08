Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"
Photo: @Sporting Hasselt

Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!

Relégué avec l'Union Namur, Jérémie Mugabo fait pourtant le grand saut et accompagnera le Sporting Hasselt en Challenger Pro League. Une belle récompense pour l'ancien défenseur du centre de formation de Mouscron, qui va découvrir le monde professionnel.

Dernière des play-downs de D1 ACFF, nouvellement appelée D1 FFA, l'Union Namur n'est pas parvenue à assurer sa survie au plus haut échelon du football amateur. Cela n'a pas empêché l'un de ses joueurs de se distinguer.

Formé dans les équipes de jeunes de l'Excelsior Mouscron jusqu'en 2022, puis à Courtrai jusqu'en 2024, Jérémie Mugabo est à créditer d'une bonne saison dans la défense centrale des Merles, et son profil de gaucher a rapidement fait de lui l'un des joueurs convoités de cette D1 ACFF.

Sa situation contractuelle, également, puisque le joueur de 21 ans arrive en fin de contrat ce 30 juin. Plusieurs clubs se sont intéressés à son profil, et c'est le Sporting Hasselt, récemment promu en Challenger Pro League, qui a obtenu sa signature pour un contrat courant jusqu'au 30 juin 2028, avec une année supplémentaire en option.

Contacté par Walfoot.be, Jérémie Mugabo s'est exprimé après sa signature. "Mon parcours n’a pas toujours été simple, mais j’ai toujours continué à travailler et à croire en moi. Chaque étape m’a permis d’apprendre et de progresser, autant sur le terrain qu’en dehors. Mon arrivée en D1B représente une récompense pour tous les efforts fournis jusqu’à présent, mais surtout une nouvelle étape dans ma carrière."



Jérémie Mugabo "fier", mais les pieds sur terre après sa signature à Hasselt

"Je suis reconnaissant envers toutes les personnes qui m’ont aidé et soutenu tout au long de mon parcours. Aujourd’hui, je suis fier d’avoir atteint ce niveau, mais le travail est loin d’être terminé. Arriver en D1B est une chose, s’y imposer et continuer à progresser en est une autre. Je garde les pieds sur terre et je sais que je dois continuer à travailler chaque jour pour atteindre mes objectifs et aller encore plus loin."

"Je suis également très heureux de rejoindre Hasselt. Dès mon arrivée, j’ai reçu un accueil très chaleureux de la part du club, du staff et des joueurs, ce qui m’a tout de suite mis en confiance. C’est un projet qui m’a convaincu et je suis impatient de commencer cette nouvelle aventure."

"Je vais tout donner pour aider le groupe à atteindre les objectifs qui seront fixés cette saison. Je mettrai mes qualités et mon travail au service de l’équipe, avec l’envie de progresser, de gagner et de faire vivre une belle saison au club et à ses supporters", a-t-il conclu.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 1 VV
Division 1 VV Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Division 1 ACFF
Division 1 ACFF Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Namur
KSK Hasselt
Jérémie Mugabo

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: De Ketelaere - Mugabo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: De Ketelaere - Mugabo

14:20
L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

15:00
Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

14:40
La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

14:20
Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

13:50
Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

12:30
6
Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

Le Maroc et la Norvège se quittent dos à dos, la Croatie s'impose après sa défaite contre la Belgique

12:00
🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

11:33
OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

OFFICIEL : l'Union SG recrute un nouveau défenseur central

11:23
1
Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

Casper Nielsen et sa compagne annoncent une heureuse nouvelle après avoir vécu une épreuve difficile

11:00
Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

10:30
Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

Florentino Pérez est réélu président du Real Madrid jusqu'en 2030 et confirme un grand retour

09:30
"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

"Je serai dans mon salon" : absent des commentaires du Mondial, Albert ne sera pas non plus en plateau

09:00
Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

Les nouvelles sont rassurantes concernant Christian Eriksen après son nouveau malaise cardiaque

08:30
"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

"Ils n'ont pas été testés" : Hein Vanhaezebrouck s'interroge sur les Diables Rouges

08:00
1
Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

Un club de Pro League se positionne sur un attaquant évalué à 4 millions d'euros

07:30
"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

"Doku doit être prêt à ça" : Hein Vanhaezebrouck met en garde les Diables Rouges

07:00
De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

De retour sur un banc ? Sébastien Pocognoli dans le viseur d'un grand club néerlandais

23:01
"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

"Offensivement, il n'y a que la France qui nous concurrence" : Philippe Albert s'emballe pour les Diables

22:30
L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

L'Union belge a peaufiné chaque détail : les Diables Rouges ne manqueront de rien au Mondial

22:00
Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

Michael Olise au Real Madrid ? Le Bayern de Vincent Kompany a tranché

21:30
Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

Tout près d'un sacre historique : la Belgique perd la finale de l'Euro U17 aux tirs au but face à l'Italie

21:13
5
Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

Catastrophe pour le Brésil : un titulaire ne disputera pas la Coupe du Monde

20:30
Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

Saint-Trond, Anderlecht et La Gantoise sur la même piste ? Un attaquant repéré en Norvège

20:00
Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

Un talent à 90 millions d'euros fait rêver le Bayern Munich de Vincent Kompany

19:30
Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

Bruges ne remporte pas la mise : un très jeune mais grand talent n'ira pas au Club

19:00
Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

Anderlecht, Antwerp et La Gantoise réagissent aux violences entre supporters dans les stades belges

18:09
"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

"Touch Down" pour le deuxième adversaire de la Belgique : l'Iran peut lancer son Mondial

17:33
"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

"Notre club n’est pas un zoo" : Marc Coucke sous pression et à nouveau ciblé

17:07
4
Débat animé autour des quotas U23 : "Est-on vraiment encore en train de former des jeunes ?"

Débat animé autour des quotas U23 : "Est-on vraiment encore en train de former des jeunes ?"

16:35
Une arrivée synonyme de départ pour Loïs Openda ? Un ex-buteur de JPL tout proche de la Juventus

Une arrivée synonyme de départ pour Loïs Openda ? Un ex-buteur de JPL tout proche de la Juventus

16:07
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 07/06: Saviolo - Touré

15:06
🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

🎥 Youri Tielemans et Amadou Onana en rigolent : Emiliano Martinez se fait remarquer même quand il ne joue pas

15:41
Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

Un jeune talent Belge formé à Anderlecht proche d'un transfert à 11,5 millions d'euros

15:06
Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

Destination surprenante pour l'ancien adjoint au Standard : Yaya Touré proche de son premier rôle de T1

07/06
Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

Hans Vanaken a changé d'envergure : "Des supporters d’Anderlecht me félicitent parfois dans la rue"

07/06

Plus de news

Les plus populaires

Division 1 VV

 Journée 31
Tirlemont Tirlemont 1-1 Hoogstraten Hoogstraten
SK Roeselare SK Roeselare 3-1 Thes Sport Tessenderlo Thes Sport Tessenderlo
Lyra-Lierse Lyra-Lierse 4-3 Houtvenne Houtvenne
Ninove Ninove 3-1 KFC Merelbeke KFC Merelbeke
Zelzate KSLV Zelzate KSLV 2-3 Knokke Knokke
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 0-4 OH Louvain OH Louvain
Diegem Sport Diegem Sport 2-3 Belisia Bilzen Belisia Bilzen
KSK Hasselt KSK Hasselt 1-0 Dessel Sport Dessel Sport
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved