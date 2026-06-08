Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

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Christian Eriksen a donné de ses nouvelles après le malaise qui a interrompu le match entre le Danemark et la Finlande dimanche soir. Le milieu de terrain danois se veut rassurant et affirme être rentré chez lui auprès de sa famille.

En plein match contre la Finlande dimanche soir, Christian Eriksen s'est écroulé sur la pelouse. Les secours sont rapidement intervenus avant que le joueur ne soit évacué vers l'hôpital. La rencontre a été interrompue puis définitivement arrêtée à la 61e minute.

La même peur en 2021

Pour beaucoup, les images ont ravivé le souvenir de l'Euro 2021. Le milieu de terrain danois avait été victime d'un arrêt cardiaque en plein match. Cette fois, les premières nouvelles communiquées par le staff médical se sont révélées rassurantes. Eriksen a repris connaissance et son défibrillateur a fonctionné comme prévu.

Différent de la dernière fois selon le milieu de terrain de 34 ans

Après une nuit sous observation, le joueur de Wolfsburg a pu rentrer chez lui. Ce lundi après-midi, il a pris la parole sur les réseaux sociaux pour la première fois depuis l'incident. "Je tiens à vous dire que je vais bien, je suis chez moi avec ma famille. Comme vous pouvez sans doute l'imaginer, le choc délivré par mon défibrillateur a eu un impact considérable sur moi et ma famille, mais je tiens à rassurer tout le monde : cette situation était différente de celle de 2021."

Forfait pour le Mondial...?

Le Danois a expliqué que sa récupération avait commencé. Il en a profité pour remercier toutes les personnes qui lui ont apporté leur aide au cours des dernières heures. "Je me sens bien et ma convalescence a commencé. En plus d'être reconnaissant pour le soutien et l'aide de tous les joueurs et de l'équipe médicale sur le terrain, je suis également extrêmement reconnaissant envers les médecins qui ont pris soin de moi et de mon cœur au fil des ans."

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