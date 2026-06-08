Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

La marque de lessive Dash devient Partenaire Officiel des Diables Rouges jusqu’en 2028. Une annonce qui survient juste avant le début de la Coupe du monde.

Dans un communiqué publié ce lundi, l'Union belge annonce avoir conclu un accord de partenariat avec la célèbre marque de lessive Dash jusqu'en 2028. "Cette collaboration réunit deux marques emblématiques qui partagent le même engagement envers la qualité, la performance et le souci du détail. Alors que les Diables Rouges visent l’excellence sur le terrain, Dash contribue en coulisses à maintenir chaque tenue de l’équipe dans un état irréprochable", écrit le communiqué.

"Le succès au plus haut niveau repose sur une multitude de détails. Au-delà des buts, des arrêts et des victoires, toute une équipe travaille sans relâche dans l’ombre afin de préparer les joueurs dans les meilleures conditions. C’est la raison pour laquelle ce partenariat met à l’honneur l’un des héros méconnus de l’équipe nationale : le kit manager des Diables Rouges."

Peter Loos, kit manager des Diables, à l'honneur

"Chargé de préparer chaque maillot, tenue d’entraînement et équipement, le kit manager joue un rôle essentiel dans le fonctionnement quotidien de l’équipe. Des séances d’entraînement aux jours de match, chaque détail compte. Dash l’accompagne dans cette mission en veillant à ce que les tenues restent propres, fraîches et prêtes à performer en toutes conditions", poursuit l'Union belge.

"Ce partenariat offrira également des opportunités uniques aux supporters. Grâce à différents concours et activations, les fans auront la possibilité de remporter des prix exclusifs, notamment des maillots officiels des Diables Rouges et des expériences inédites en coulisses.

"Un supporter chanceux pourra même découvrir le quotidien du kit manager des Diables Rouges et vivre une journée au cœur de l’équipe nationale sous un angle totalement différent."





Le partenariat bientôt visible en Belgique

La campagne de lancement a été tournée au Proximus Basecamp, la maison du football belge, avec le kit manager des Diables Rouges dans le rôle principal. Les supporters découvriront cette campagne dans les prochaines semaines via les canaux digitaux, des activations en magasin et différentes campagnes publicitaires à travers toute la Belgique", embraye le communiqué, où le CEO de l'Union belge, Peter Willems, s'est également exprimé.

"Nous sommes ravis d’accueillir Dash au sein de la famille des Diables Rouges. La préparation d’un match va bien au-delà des nonante minutes sur le terrain. Chaque détail compte, y compris le travail réalisé en coulisses. Dash nous donne la certitude que nos équipements et nos tenues restent en parfait état à tout moment. Ce partenariat réunit deux marques fortes qui partagent la même quête d’excellence."