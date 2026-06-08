Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

Juste avant d'embarquer en direction des États-Unis, Youri Tielemans a livré quelques impressions à nos confrères de la presse néerlandophone. Le capitaine des Diables se dit confiant, lui qui disputera son premier grand tournoi avec le brassard de capitaine.

C'était le grand jour pour les Diables Rouges, qui avaient rendez-vous peu avant 13h00 à l'aéroport de Zaventem afin d'embarquer vers les États-Unis et la Coupe du monde 2026.

Pour rappel, notre équipe nationale logera à Seattle, où est établi son camp de base, où elle affrontera l'Égypte et où elle pourrait disputer d'éventuels seizièmes et huitièmes de finale en cas de première place de groupe.

Juste avant le départ, Youri Tielemans s'est brièvement exprimé au micro de nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws. "Ce sera un long voyage (près de 10 heures de vol séparent Bruxelles de Seattle, NDLR). Mais nous sommes impatients d'arriver aux États-Unis", a confié le capitaine.

Youri Tielemans et les Diables confiants avant d'embarquer pour la Coupe du monde

"Comment je vais tuer mon temps ? Regarder des séries, discuter, mais aussi faire des exercices (pour rester éveillé). Le staff nous a conseillé d’en faire", a glissé Tielemans. Un staff et un groupe de joueurs qui s'envolent en confiance après deux victoires, sept buts marqués et aucun encaissé lors des deux rencontres amicales de préparation, en Croatie (0-2) et contre la Tunisie (5-0).

"Nous voyageons avec beaucoup de confiance. Les amicaux étaient bons. Nous avons vu des choses positives, mais aussi du négatif que l’on doit encore travailler. Tout le monde a une bonne mentalité. Nous avons un bon groupe, c'est très important. Nous allons tout donner et essayer de rendre tout le monde fier", assurait celui qui s'apprête à porter pour la première fois le brassard de capitaine dans un grand tournoi.





"J'ai plus de responsabilités, mais j'essaie de rester la même personne, tant sur le terrain qu'en dehors", a conclu le médian d'Aston Villa, qui pourrait atteindre le cap symbolique des 90 sélections durant la Coupe du monde, lui qui en totalise 85 (pour 13 buts et 13 assists), dont 63 dans la peau d'un titulaire.