Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Stassin

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Stassin

Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Parmi les "victimes" du changement de nationalité de Matias Fernandez-Pardo, Lucas Stassin va quitter l'AS Saint-Étienne cet été après l'échec de la montée en Ligue 1. L'avant-centre de 21 ans est déjà en discussions avancées avec le FC Porto, qui souhaite le recruter. (Lire la suite)