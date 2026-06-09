Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Arrivé pour les six derniers matchs de la saison, dont la finale de la Coupe remportée contre l’Apollon Limassol, Ricardo Sá Pinto prolonge l’aventure à Pafos, où il a signé un nouveau contrat jusqu’à la fin de la prochaine saison avec le récent quatrième du championnat de Chypre.

Ricardo Sá Pinto a connu une nouvelle saison mouvementée. Il y a douze mois, le 9 juin 2025, il était libre depuis son départ du Raja Casablanca et n'avait pas encore signé son contrat à Esteghlal Téhéran, le plus grand club d'Iran.

Un club dans lequel, avec un certain Moussa Djenepo dans ses rangs, il a connu des débuts mitigés, avec neuf victoires en vingt matchs de championnat et deux en huit matchs de Ligue des Champions asiatique, avant de fuir le début de la guerre en février.

Moins de deux mois plus tard, l'ancien entraîneur du Standard se relançait à des milliers de kilomètres du côté de Pafos (Chypre), où il a connu la défaite lors de ses deux premiers matchs avant d'en remporter trois des quatre derniers... dont la finale de la Coupe de Chypre contre l'Apollon Limassol.

Ricardo Sá Pinto prolonge à Pafos

De quoi convaincre la direction du club, qui a offert à Ricardo Sá Pinto un nouveau contrat pour la saison prochaine. Réputé pour son instabilité avec dix-huit clubs dirigés en quatorze années de service comme entraîneur principal, le Portugais de 53 ans pourrait enfin recevoir l'occasion de se poser, à condition d'y faire de bons résultats.

Quatrième du championnat, Pafos est qualifié pour les tours préliminaires de la prochaine édition de l'Europa League, et rejoindre les poules sera un objectif après la 26e place en phase de ligue de la Ligue des Champions la saison dernière, avec le même nombre de points que Bodø/Glimt et Benfica, qualifiés, et que Marseille et l'Union Saint-Gilloise, éliminés sur le fil. Tout cela avant que Sá Pinto n'arrive à la barre, donc.



