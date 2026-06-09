Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"
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Quel avenir pour Benito Raman ? L’attaquant de 31 ans est encore sous contrat avec Malines, mais il ne semble pas exclure l’idée d’une nouvelle étape.

Benito Raman a aujourd’hui 31 ans et affiche une carrière riche. L'attaquant a notamment évolué au Standard, à Anderlecht, à La Gantoise, et il a brillé la saison passée à Malines.

Reste la question : combien de temps Raman veut-il encore jouer au football ? "Ça change tout le temps. Parfois je dis que je veux arrêter maintenant, parfois dans deux ans, parfois dans quatre ou cinq. Si je garde la motivation et que je reste épargné par les blessures, je pourrai peut-être jouer encore sept, huit, neuf ans."

Benito Raman évoque son avenir

"Quoi qu’il en soit, je veux aller au moins jusqu’à mes 37 ans, si tout se passe bien. J'ai commencé mon travail individuel pour être à 100% dès le début de la préparation", confie-t-il dans un entretien accordé à nos confrères de La Dernière Heure.

Et restera-t-il à Malines ? "Je ne sais pas à quoi ressemblera mon avenir. Il me reste un an de contrat à Malines, mais si quelque chose se présente demain, je suis ouvert. Je ne serais pas contre un retour à l’étranger si le projet et l’aspect financier me plaisent."

Benito Raman vers l'Angleterre ou les USA ?

"En Belgique, je me soucie moins du salaire. J’ai toujours voulu jouer en Angleterre. La Championship me parle, et les États-Unis aussi. Ce serait un dernier grand rêve pour moi", explique très clairement l’attaquant de Malines.

"Je crois que partout où je joue, je peux créer un lien fort avec les supporters. Mon expérience avec les fans d’Anderlecht le prouve. Mais revenir à Anderlecht cet été est compliqué, même si, au vu du style de jeu d’Anderlecht, je suis convaincu d’avoir une place dans cette équipe", a-t-il conclu.

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