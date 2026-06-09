Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Parmi les "victimes" du changement de nationalité de Matias Fernandez-Pardo, Lucas Stassin va quitter l'AS Saint-Étienne cet été après l'échec de la montée en Ligue 1. L'avant-centre de 21 ans est déjà en discussions avancées avec le FC Porto, qui souhaite le recruter.

Largement battu sur la pelouse de l'OGC Nice (4-1) lors de la dernière rencontre de la carrière de Costa Santos Bonfim Dante, l'AS Saint-Étienne a loupé la remontée en Ligue 1.

Une belle occasion manquée pour les Verts, qui ont également vu s'envoler, lors de cette rencontre, leurs derniers espoirs de conserver Lucas Stassin une saison supplémentaire. Désavantagé dans le débat pour la Coupe du monde en raison de sa situation de joueur de Ligue 2, l'ancien attaquant du Sporting d'Anderlecht semble cette fois bien se diriger vers un transfert.

Le but étant évidemment de retrouver un championnat de première division, bien plus attrayant aux yeux du staff des Diables Rouges, et même de l'opinion publique. Et selon les informations de nos confrères néerlandophones de Het Nieuwsblad, cela serait plutôt en bonne voie pour l'avant-centre de 21 ans, apparu à une reprise en équipe nationale A lors du match amical disputé au Mexique le 1er avril.

Lucas Stassin en discussions avancées avec le FC Porto

En effet, les discussions seraient déjà assez avancées entre le clan Lucas Stassin et le FC Porto, champion du Portugal pour la 31e fois de son histoire (la première depuis 2022), avec six longueurs d'avance sur le Sporting CP et huit sur Benfica, ses deux principaux concurrents.



En manque d'un véritable attaquant de pointe (son meilleur buteur, Samu, qui s'est blessé fin janvier, a inscrit 13 buts, contre 28 pour Luis Suarez du Sporting CP et 22 pour Vangelis Pavlidis de Benfica), le club lisboète aurait donc jeté son dévolu sur notre Diable Rouge, évalué à 15 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt. Lucas Stassin ne devrait donc pas aller jusqu'au bout de son contrat, qui expire le 30 juin 2028 à Saint-Étienne.