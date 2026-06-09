Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel, Divock Origi veut se consacrer davantage à la mode, tout en conservant un pied dans le monde du football, afin d’aider les jeunes joueurs.

C'est dans un message publié sur son compte Instagram que Divock Origi a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle, ce lundi. Dans le même temps, l'ancien Diable Rouge a publié un très long message sur "The Players' Tribune", où il revient sur plusieurs éléments marquants dans sa carrière, comme son but à la Coupe du monde 2014 contre la Russie et sa signature à Liverpool quelques semaines plus tard.

Un long message que Divock Origi a conclu en évoquant son avenir, lui qui n'a encore que 31 ans et donc une grande partie de la vie devant lui. L'Ostendais de naissance gardera un pied dans le monde du football, mais va également s'adonner à d'autres activités.

"Je suis enthousiaste à l'idée de la suite. J'ai de nouveaux objectifs et d'autres projets de vie que je souhaite poursuivre avec la même passion que celle que j'ai mise dans le football toutes ces années. Par exemple, je suis vraiment déterminé à me consacrer à la mode, en tant qu'art. Je m'investis déjà pleinement pour approfondir mes connaissances sur son histoire et son secteur."

Divock Origi veut se consacrer à la mode

"J'aspire à l'étudier au plus haut niveau et j'espère avoir l'opportunité d'apprendre auprès des plus grands créateurs du monde. Je vais également continuer à développer mon activité entrepreneuriale avec DLF, une agence de football que je crée avec mon associé et co-propriétaire, Marvin Willem Ofori."

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"Enfin, je cherche simplement à créer des liens, que ce soit pour la prochaine génération de footballeurs, ou plus largement, à travers mes actions philanthropiques. Ou tout simplement en tant que personne. Au football, j'ai toujours trouvé le moyen de me surpasser, et je continue sur cette lancée dans ce nouveau chapitre. Je suis vraiment passionné par tout cela. Et j'ai hâte de commencer. On se voit là-bas."