Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"
Photo: Photonews
Deviens fan de Belgique! 2637

Après avoir mis un terme à sa carrière de footballeur professionnel, Divock Origi veut se consacrer davantage à la mode, tout en conservant un pied dans le monde du football, afin d’aider les jeunes joueurs.

C'est dans un message publié sur son compte Instagram que Divock Origi a annoncé mettre un terme à sa carrière professionnelle, ce lundi. Dans le même temps, l'ancien Diable Rouge a publié un très long message sur "The Players' Tribune", où il revient sur plusieurs éléments marquants dans sa carrière, comme son but à la Coupe du monde 2014 contre la Russie et sa signature à Liverpool quelques semaines plus tard.

Un long message que Divock Origi a conclu en évoquant son avenir, lui qui n'a encore que 31 ans et donc une grande partie de la vie devant lui. L'Ostendais de naissance gardera un pied dans le monde du football, mais va également s'adonner à d'autres activités.

"Je suis enthousiaste à l'idée de la suite. J'ai de nouveaux objectifs et d'autres projets de vie que je souhaite poursuivre avec la même passion que celle que j'ai mise dans le football toutes ces années. Par exemple, je suis vraiment déterminé à me consacrer à la mode, en tant qu'art. Je m'investis déjà pleinement pour approfondir mes connaissances sur son histoire et son secteur."

Divock Origi veut se consacrer à la mode

"J'aspire à l'étudier au plus haut niveau et j'espère avoir l'opportunité d'apprendre auprès des plus grands créateurs du monde. Je vais également continuer à développer mon activité entrepreneuriale avec DLF, une agence de football que je crée avec mon associé et co-propriétaire, Marvin Willem Ofori."

Lire aussi… 📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans
"Enfin, je cherche simplement à créer des liens, que ce soit pour la prochaine génération de footballeurs, ou plus largement, à travers mes actions philanthropiques. Ou tout simplement en tant que personne. Au football, j'ai toujours trouvé le moyen de me surpasser, et je continue sur cette lancée dans ce nouveau chapitre. Je suis vraiment passionné par tout cela. Et j'ai hâte de commencer. On se voit là-bas."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Match amical (Pays)
Match amical (Pays) Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Stats Transferts
Belgique
Divock Origi

Plus de news

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

12:00
Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

14:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Reedijk - Erenbjerg - Lawal

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Reedijk - Erenbjerg - Lawal

13:20
Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

13:20
Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

13:00
📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

📷 Liverpool ne l'oubliera pas : un ancien Diable Rouge met un terme à sa carrière à 31 ans

20:00
Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

10:30
Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

11:30
L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

11:00
2
Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

10:00
Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

09:30
Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

07:45
"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

"On aurait pu faire mieux" : Eden Hazard revient sur le Mondial qui le hante encore

23:06
Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

09:00
Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

07:00
Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

Trois buts et aucune pitié : la France termine sa préparation en beauté

23:30
Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

Les Diables Rouges champions du monde ? Leur prime a de quoi donner le vertige

19:30
Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

Un nouveau partenaire pour les Diables Rouges juste avant le début de la Coupe du monde

19:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Origi

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 08/06: Huerta - Sibierski - Origi

22:37
🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

🎥 LIVE Coupe du monde : un joueur du Maroc forfait pour le Mondial ?

23:00
Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

Le premier de la liste : Anderlecht va se séparer d'un flop recruté à 2 millions d'euros

22:37
1
Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

Antoine Sibierski est à la manœuvre : Anderlecht veut attirer l'un des plus grands espoirs du LOSC

22:00
La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

La Belgique devra-t-elle se méfier de l'Égypte à la Coupe du monde 2026 ?

20:40
1
Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

Son malaise a rappelé de mauvais souvenirs : Christian Eriksen fait une mise au point

20:20
"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

"Il est la cible numéro 1" : un club espagnol veut signer Thomas Meunier avant le début de la Coupe du monde

16:50
Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

Youri Tielemans confiant avant d'embarquer pour les États-Unis : "On veut rendre tout le monde fier"

08/06
Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

Un seul joueur né au pays : Curaçao peut-il surprendre au Mondial 2026 ?

18:30
1
Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

Une offre de 4 millions d'euros : le Sporting Charleroi pourrait perdre Etienne Camara

18:00
Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

Explosif, percutant et insaisissable : Jérémy Doku est-il prêt à réussir une grande Coupe du monde 2026 ?

14:40
Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

Malgré ses débuts chez les A, un jeune prometteur du RFC Liège s'en va

17:30
La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

La Coupe du monde 2026 pourrait être suivie d’un gros transfert pour Charles De Ketelaere

08/06
C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

C'est acté : le Standard va perdre l'un de ses plus grands talents libre de tout contrat

15:30
Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

Les Diables Rouges s'envolent vers les États-Unis ce lundi

08/06
Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

Bouchez critique la diffusion gratuite du Mondial sur la RTBF : "Les non-fans de foot n'ont pas à financer ça"

08/06
9
L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

L'Olympic Charleroi met l'Union belge en demeure et refuse de jouer en D1 FFA : "Un système illégal"

15:00
1
Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

Relégué en D2 FFA avec Namur, il signe en Challenger Pro League : "Mon parcours n'a pas été simple"

08/06

Plus de news

Les plus populaires

Coupe du Monde

 Journée 1
Mexique Mexique 11/06 Afrique du Sud Afrique du Sud
Corée du Sud Corée du Sud 12/06 République tchèque République tchèque
Canada Canada 12/06 Bosnie-Herzégovine Bosnie-Herzégovine
Etats-Unis Etats-Unis 13/06 Paraguay Paraguay
Quatar Quatar 13/06 Suisse Suisse
Brésil Brésil 14/06 Maroc Maroc
Haïti Haïti 14/06 Ecosse Ecosse
Australie Australie 14/06 Turquie Turquie
Allemagne Allemagne 14/06 Curacao Curacao
Pays-Bas Pays-Bas 14/06 Japon Japon
Côte d'Ivoire Côte d'Ivoire 15/06 Equateur Equateur
Suède Suède 15/06 Tunisie Tunisie
Espagne Espagne 15/06 Iles du Cap-Vert Iles du Cap-Vert
Belgique Belgique 15/06 Egypte Egypte
Arabie Saoudite Arabie Saoudite 16/06 Uruguay Uruguay
Iran Iran 16/06 Nouvelle-Zélande Nouvelle-Zélande
France France 16/06 Sénégal Sénégal
Iraq Iraq 17/06 Norvège Norvège
Argentine Argentine 17/06 Algérie Algérie
Autriche Autriche 17/06 Jordanie Jordanie
Portugal Portugal 17/06 République Démocratique du Congo République Démocratique du Congo
Angleterre Angleterre 17/06 Croatie Croatie
Ghana Ghana 18/06 Panama Panama
Ouzbékistan Ouzbékistan 18/06 Colombie Colombie
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved