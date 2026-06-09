Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Entraîneur adjoint de Sven Vermant chez les U17 de l’équipe nationale, Guillaume Gillet va quitter l’Union belge pour effectuer son retour au Sporting d’Anderlecht. L’ancien Diable devrait devenir l’entraîneur des U16, malgré l’intérêt de la RAAL La Louvière.

Entraîneur adjoint de Sven Vermant chez les U17 de la Belgique, Guillaume Gillet était partie prenante du dernier championnat d'Europe, qui a vu les Diablotins échouer lors de la séance de tirs au but de la finale face à l'Italie, après avoir notamment battu la France en demi-finale.

Arrivé en février 2025 pour initialement épauler Bob Browaeys, le Liégeois et Diable Rouge à 22 reprises va néanmoins quitter son poste à l'Union belge pour retourner dans un club dès cet été. Et pas n'importe quel club, bien entendu.

Ancien entraîneur assistant de Felice Mazzù en 2022 et entraîneur principal du RSCA Futures en Challenger Pro League entre 2022 et 2023, Guillaume Gillet va effectuer son retour au Sporting d'Anderlecht, qui voulait faire revenir son ancien joueur depuis quelques semaines déjà.

Guillaume Gillet quitte l'Union belge et revient au Sporting d'Anderlecht

Ce n'est néanmoins pas un poste au sein de l'équipe première que va récupérer l'ancien médian défensif et arrière droit de 42 ans, puisqu'il devrait reprendre le rôle de T1 des U16. Si la nouvelle n'est pas encore officellement confirmée, Guillaume Gillet a bel et bien évoqué son départ dans les colonnes de nos confrères de la Dernière Heure.



"Mon aventure avec les Diablotins était fantastique, humainement comme sportivement. J'ai fait un bond énorme dans ma formation et je dois remercier la fédération ainsi que Sven Vermant, qui est très exigeant, qui veut tout contrôler et qui veut avoir une analyse précise des forces et des faiblesses. Cela m'a permis d'élargir mon éventail d'entraîneur", a déclaré Guillaume Gillet, qui va donc retrouver, malgré l'intérêt de la RAAL, un club avec lequel il aura décidément été lié pendant ses deux carrières, de joueur et d'entraîneur.