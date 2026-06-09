La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

Auteur d’une très belle saison avec Parme, Mandela Keita intéresse l’Atalanta Bergame, qui cherche à remplacer Ederson. Le nom d’Ardon Jashari figure également sur la liste de la Dea.

L’absence de Mandela Keita est considérée par certains comme l’un des petits regrets dans la sélection de Rudi Garcia pour la Coupe du monde. Même si le poste de milieu de terrain semble bouché chez les Diables Rouges, le natif de Louvain vient de réaliser une excellente saison en Serie A, sous les couleurs de Parme.

Dans le onze de départ lors de trente-six des trente-huit rencontres de Serie A, l’ancien joueur de Louvain et de l’Antwerp a disputé plus de 3.100 minutes en match officiel cette saison, toutes compétitions confondues.

Dans une position de sentinelle devant la défense, d’où il a inscrit un but et délivré une passe décisive cette saison, Mandela Keita vient de disputer septante rencontres en vingt-quatre mois. Le niveau qu’il affiche et sa régularité font de lui l’un des joueurs courtisés sur le marché italien.

Escl🚨Nella lista dell’Atalanta per il dopo Ederson c’è anche Mandela Keita del Parma. pic.twitter.com/lgAzW1hfSK — Gianluigi Longari (@Glongari) June 8, 2026

L’Atalanta s’intéresse à Mandela Keita et Ardon Jashari

Selon les informations de Tvdellosport et de Calciomercato, l’Atalanta ferait partie des clubs à le surveiller. L’intérêt du club de Bergame est décrit comme important, et il est loin d’être exclu qu’une offre arrive prochainement sur la table des dirigeants de Parme pour un joueur estimé à 20 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt.





Mandela Keita ne serait toutefois pas le seul milieu de terrain surveillé de près par l’Atalanta, qui s’intéresserait aussi particulièrement au profil d’un certain Ardon Jashari, qui ne parvient pas à enchaîner à l’AC Milan après sa fracture du péroné survenue en début de saison et qui n’a été titulaire qu’à sept reprises en Serie A. Un prêt semble plus probable pour le Suisse, arrivé l’été dernier en Lombardie et encore sous contrat jusqu’en juin 2030.