L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

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Jeppe Erenbjerg est tout proche de rejoindre le KRC Genk. Un accord a été trouvé avec Zulte Waregem et le Danois de 26 ans doit passer sa visite médicale ce mardi.