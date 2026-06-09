L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

Muzamel Rahmat
Muzamel Rahmat, journaliste football
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L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

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Jeppe Erenbjerg est tout proche de rejoindre le KRC Genk. Un accord a été trouvé avec Zulte Waregem et le Danois de 26 ans doit passer sa visite médicale ce mardi.

Loïc Woos

Genk casse sa tirelire

C'est ce mardi que Jeppe Erenbjerg va passer ses traditionnels tests médicaux du côté du Racing Genk. Le médian offensif paraphera ensuite son contrat à la Cegeka Arena. De son côté, le club limbourgeois est conquis par le médian offensif danois de 26 ans et va casser sa tirelire.

Nos confrères néerlandophones de Het Laatste Nieuws font, en effet, l’état d’un accord autour d’une indemnité de 5,5 millions d’euros pour Jeppe Erenbjerg, qui est estimé à 4 millions d’euros sur le site de référence Transfermarkt. Superbe plus-value pour Zulte Waregem, qui s’était attaché ses services contre 300.000 € en 2024.

Jeppe Erenbjerg est tout proche de rejoindre le KRC Genk. Un accord a été trouvé avec Zulte Waregem et le Danois de 26 ans doit passer sa visite médicale ce mardi.

Le Racing Genk est sur le point de boucler son premier transfert estival. Selon Het Laatste Nieuws, un accord a été trouvé avec Zulte Waregem pour Jeppe Erenbjerg. Le Danois passera sa visite médicale ce mardi avant de signer son contrat.

Genk a devancé le Standard de Liège et l'Antwerp

Courtisé par l'Antwerp et le Standard de Liège ces derniers mois, Erenbjerg devrait prendre la direction de Genk. Une belle récompense pour le Danois, qui s'est imposé comme l'une des révélations du championnat cette saison. Ses performances ont attiré l'attention de plusieurs recruteurs de Pro League.

Une très belle saison malgré la mauvaise saison de Zulte Waregem

Zulte Waregem avait déboursé 300.000 euros pour attirer Erenbjerg en provenance du B.93, un club de deuxième division danoise. Le pari s'est révélé payant puisque le joueur a terminé la saison avec 13 buts et 5 passes décisives en 35 rencontres. Ses prestations n'ont pas échappé aux clubs du haut du classement.

Malgré une saison compliquée pour Zulte Waregem, le milieu offensif de 26 ans a régulièrement fait parler de lui grâce à son efficacité devant le but.

Sa valeur marchande est estimée à 4 millions d'euros selon le site Transfermarkt. Le Danois va découvrir un autre niveau d'exigence après deux saisons passées à Zulte Waregem.

La première, mais pas dernière recrue du KRC Genk cet été

Sauf mauvaise surprise lors des examens médicaux de ce mardi, le Danois va ouvrir le bal du mercato à Genk. Et la direction ne compte pas s'arrêter là, puisque le club prépare une profonde refonte de son effectif cet été.

Le milieu danois devait bientôt partir en vacances. Le Danemark ne s'est pas qualifié pour la Coupe du monde 2026 aux États-Unis, au Canda et au Mexique.

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