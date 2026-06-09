LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Finalement pas avec les Diables Rouges pour la Coupe du monde 2026, Maarten Vandevoordt sera remplacé par le deuxième gardien des Seattle Sounders dans son rôle de quatrième portier important pour les entraînements. Un accord a été conclu à ce sujet entre l’Union belge et la franchise de MLS. (Lire la suite)

Loïc Woos

Ronald Koeman prudent avec Bart Verbruggen

Les Pays-Bas ne se sont pas réellement rassurés, ce lundi soir, et ont dû attendre la 90+8e minute pour valider leur victoire face à l’Ouzbékistan, grâce au deuxième but de Cody Gakpo. Sur penalty, comme le premier. Une rencontre lors de laquelle les Oranje ont craint pour leur gardien titulaire, Bart Verbruggen.

L’ancien portier d’Anderlecht a été percuté par un attaquant ouzbek et a dû céder sa place à 25 minutes du terme. Dans sa réaction d’après-match, le sélectionneur Ronald Koeman ne voulait pas trop se mouiller le concernant. "Il a reçu un coup à la hanche, ce qui est douloureux. Souvent, il faut attendre le lendemain pour voir comment ça évolue." Les Pays-Bas retiennent leur souffle...

Loïc Woos

L'Espagne se rassure face au Pérou

Accrochée par l'Irak il y a cinq jours à La Corogne, l'Espagne s'est rassurée cette nuit et s'est imposée avec la manière contre le Pérou, au Mexique (1-3). C'est le joueur de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, qui a ouvert le score dès la 2e minute, avant le but du break inscrit par Pedri à la demi-heure.

En seconde période, la Roja a inscrit le 0-3 grâce à un but contre son camp du Péruvien Pedro Gallese, avant la vaine réduction du score de Jairo Vélez. Répétition générale réussie pour l'Espagne, qui affrontera le Cap-Vert le 15 juin, avant de croiser l'Arabie saoudite (21/06) et l'Uruguay (27/06).

Loïc Woos

Les Diables à l'heure américaine

C'est peu avant minuit, heure belge, que les Diables Rouges ont terminé leur vol de près de 10 heures et ont atterri à Seattle, ville où leur camp de base sera installé durant la Coupe du monde et où ils disputeront leur première rencontre, face à l'Egypte le 15 juin. 

Malgré l'heure tardive de leur arrivée, les joueurs de Rudi Garcia se sont soumis à une très légère séance. "Pour l'avoir déjà expérimenté, nous aurons naturellement envie d'aller nous coucher dès notre arrivée. Mais nous irons plutôt au centre d'entraînement pour une petite activation. Ensuite, nous dînerons vers 19 h 30 et tout le monde s'écroulera", déclarait Rudi Garcia avant le monter dans l'avion. L'accent est désormais mis sur l'adaptation au décalage horaire pour notre équipe nationale. 

Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

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La FIFA s’attaque à une pratique étonnante lors du Mondial : les fausses blessures de gardiens ne serviront plus à rien

Lors de la prochaine Coupe du monde, les équipes ne pourront plus tirer profit d’une astuce tactique de plus en plus fréquente ces dernières saisons : la fameuse “blessure stratégique” du gardien. Pierluigi Collina, patron de l’arbitrage, a annoncé une nouvelle directive destinée à empêcher ce type de situation.

Cette mesure fait partie d’une série plus large de changements qui entreront en vigueur lors du Mondial organisé au Canada, au Mexique et aux États-Unis.

L’objectif est clair. Ces dernières années, une tendance est apparue dans plusieurs compétitions : des gardiens s’asseyaient au sol à des moments stratégiques, en prétextant une blessure. Pendant que le portier était soigné, les entraîneurs profitaient de l’interruption pour appeler l’ensemble de leur équipe au bord du terrain afin de donner de nouvelles consignes ou d’ajuster rapidement leur plan tactique.

Le soin au gardien de plus en plus utilisé comme temps mort

Ce ne sera plus possible lors de la Coupe du monde. Selon la nouvelle directive, les joueurs de champ ne pourront plus se diriger vers le banc ou la ligne de touche lorsqu’un gardien reçoit des soins. Ils devront rester à l’endroit où le jeu a été arrêté ou se rassembler dans le rond central.

La FIFA veut ainsi éviter que les interruptions médicales soient utilisées comme des temps morts déguisés. Le débat autour de ces situations est revenu à plusieurs reprises ces dernières saisons. Aux Pays-Bas, un exemple marquant a encore eu lieu récemment lors d'un match entre l’AZ et Heerenveen.

Cette nouvelle directive concernant les blessures de gardiens ne tombe pas seule. La FIFA et l’International Board continuent d’ajuster le règlement afin de rendre les matchs plus fluides et plus cohérents.

Plus tôt cette année, il avait déjà été annoncé que le VAR disposerait de compétences élargies. Les arbitres vidéo pourront désormais intervenir dans certaines situations liées à un deuxième carton jaune, ainsi que sur des décisions concernant les corners.

Avec cette nouvelle mesure, Pierluigi Collina veut désormais mettre fin à un phénomène qui, selon beaucoup, était de plus en plus utilisé comme un véritable outil tactique.

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