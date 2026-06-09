Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

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Photo: © photonews

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Formé à Anderlecht, Noah Saviolo sort d'une grosse saison au Portugal, du côté de Vitória Guimarães. L'ailier gauche, qui a récemment annoncé vouloir défendre les couleurs portugaises plutôt que les belges, évoluera la saison prochaine à Trabzonspor, en Turquie.

Jusqu'il y a quelques mois, personne en Belgique ne connaissait l'existence de Noah Saviolo. Formé à Neerpede jusqu'à 2021 et la catégorie des U18 anderlechtois, ce Belgo-Portugais a ensuite filé une saison à Lille avant de rejoindre, à la fin du mois d'août 2022, le Vitória Guimarães, au Portugal, où il est devenu professionnel.

Cette saison, Noah Saviolo, 22 ans, est devenu une valeur sûre de Guimarães, prenant part à 30 duels en championnat pour deux réalisations et cinq passes décisives. Élu "Talent du mois" à plusieurs reprises, il a aidé ses couleurs à terminer à la 9e place du championnat portugais. En janvier dernier, Saviolo avait aussi remporté la Coupe de la Ligue, contre le Sporting Braga, et avait joué 78 minutes.

Celui qui est aussi international U21 avec le Portugal a logiquement attiré l'attention de nombreux clubs. Mais, ce n'est finalement pas un des cadors portugais qui a mis le grappin dessus. 

Recruté avec un ancien de Genk

C'est en effet en Turquie, du côté de Trabzonspor, que Noah Saviolo va poser ses valises en juillet après avoir paraphé un contrat de cinq ans. Il va ainsi rapporter 11,5 millions d'euros au Vitória Guimarães.

L'ailier gauche est le recrutement le plus cher de l'été d'un club qui a déjà enrôlé Viktor Tsygankov pour 10 millions d'euros, Ernest Muçi pour 8,5 millions et Sidny Cabral pour 7 millions, en plus des arrivées gratuites de Thierry Karadeniz, Metehan Mimaroğlu et une ancienne connaissance de notre Pro League, Ruslan Malinovskiy, qui évoluait jusqu'ici à Genoa.

Le Portugal plutôt que la Belgique chez les U21

Comme d'autres joueurs plus médiatisés dans notre pays, Noah Saviolo a lui aussi effectué un changement de nationalité récemment. Né à Bruxelles et international belge dans les catégories d'âge, il a décidé de représenter la "Seleção das Quinas" dans la catégorie des U21.

Si son horizon avec les "Diables rouges" semble quelque peu bouché avec des Leandro Trossard, Malick Fofana et évidemment Jeremy Doku sur l'aile gauche, il peut évidemment rechanger d'avis en cas de convocation avec l'équipe première de Belgique. Rappelons que Diego Moreira avait aussi porté les couleurs des U21 portugais avant de finalement choisir les Diables et d'être de la partie au Mondial amérciain.

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