Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Maisonneuve
Photo: © Photonews
Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Maisonneuve
La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur
Vous souvenez-vous de Raphael Holzhauser ? Le meneur de jeu autrichien n'a pas encore raccroché les crampons, il effectue même son retour en Belgique. (Lire la suite)
Photo: © photonews
Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise
Maxence Maisonneuve est en fin de contrat du côté du côté de La Louvière. Il pourrait bien rebondir du côté du championnat polonais. (Lire la suite)
Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"
Adjoint de Sven Vermant chez les U17 de l’équipe nationale, Guillaume Gillet quitte l’Union belge pour devenir l’entraîneur des U16 d’Anderlecht. Entre-temps, l’ancien Diable Rouge est revenu sur le récent Euro qui a vu les Diablotins perdre la grande finale contre l’Italie. (Lire la suite)
Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !
José Mourinho au Real Madrid : chapitre 2 ! Benfica a en effet officialisé le départ de son Special One d'entraîneur pour la maison blanche, qui espère ainsi tirer un trait sur des derniers mois très compliqués. (Lire la suite)
Les derniers transferts et Les rumeurs de transferts 09/06