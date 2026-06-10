Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Maisonneuve



Photo: © Photonews

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Maisonneuve La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur Vous souvenez-vous de Raphael Holzhauser ? Le meneur de jeu autrichien n'a pas encore raccroché les crampons, il effectue même son retour en Belgique. (Lire la suite)

𝕏

