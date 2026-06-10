Affaire du salut nazi en tribune à Bruges : l'Union pas entendue dans sa plainte

Au-delà de décider de la lutte pour le titre, la victoire du Club de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise avait également marquée par le triste comportement d'un supporter en tribune. La Pro League s'est penchée sur son cas et a décidé de ne pas surenchérir par rapport aux sanctions du Club.

Ce n'est pas la première fois que cela arrive, mais cela reste toujours aussi déplorable : lors de la victoire 5-0 du Club de Bruges contre l'Union Saint-Gilloise, un supporter blauw en zwart s'est tristement illustré, brandissant un drapeau flamand jaune et noir, avant d'effectué un salut nazi.

Le Club a pris les choses en main en condamnant l'individu. Après avoir été identifié, ce dernier a vu son abonnement résilié dans l'attente de la suite de la procédure. Il n'a donc pas pu mettre les pieds au stade lors des célébrations du titre contre La Gantoise.

Pas de sanction supplémentaire

En parallèle, l'Union Saint-Gilloise a également déposé une plainte, pour envoyer un signal fort et trouver des solutions concrètes dans la lutte contre ce fléau. Au vu des efforts déployés par le Club de Bruges, la commission de discipline de la Pro League a toutefois décidé de ne pas infliger de sanction disciplinaire ferme.

Seul un sursis (sous la forme d'une amende de 2 000 euros) a été décidé. Dans un autre dossier, la commission de discipline a condamné l'Union à payer une amende effective de 3 500 euros pour l'usage d'engins pyrotechniques de la part de ses supporters en finale de Coupe.

