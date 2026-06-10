Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

Scott Crabbé, journaliste football
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Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise
Photo: © photonews
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Maxence Maisonneuve est en fin de contrat du côté du côté de La Louvière. Il pourrait bien rebondir du côté du championnat polonais.

C'est une page importante qui est en passe de se tourner à la RAAL : présent au club quand les Loups évoluaient dans ce que l'on appelait encore la Nationale 1, Maxence Maisonneuve s'apprête à quitter la Région du Centre en fin de contrat.

Après trois saisons vécues dans trois divisions différentes, le défenseur français est à la recherche d'un nouveau défi, fort de sa progression au Tivoli puis à l'Easi Arena. Cette saison encore, face à la crème du football belge, Maisonneuve s'est distingué par son leadership et sa robustesse dans les duels, des qualités qui ont été plus importantes encore pour la défense de la RAAL lors de l'absence de Wagane Faye durant l'hiver.

Très apprécié des supporters louviérois

Même lors du retour du capitaine attitré du groupe, Maisonneuve est resté l'un des tauliers de l'équipe, quittant ainsi le club sur une standing ovation pour sa dernière contre le Cercle de Bruges. La suite ? Elle commence à se préciser.

Selon nos informations, concordantes avec celles de Sacha Tavolieri, le Marseillais pourrait rebondir au Wisla Cracovie. Le club polonais a fait de Maisonneuve sa priorité pour renforcer son arrière-garde. Même si rien n'est encore acté à l'heure actuelle, les discussions sont bien avancées entre les deux parties.

Le Wisla Cracovie pousse

Si le deal se concrétise, Maxence Maisonneuve rejoindrait un club en pleine mutation. Grand nom du football polonais (13 fois champion de Pologne et adversaire du Standard de José Riga en Europa League il y a quinze ans), le Wisla a été relégué en deuxième division en 2022 mais vient d'acter son grand retour parmi l'élite polonaise.

Quatre ans après avoir découvert la Belgique via son transfert de l'US Saint-Malo vers l'Olympic Charleroi (un an avant de rejoindre la RAAL), Maisonneuve pourrait donc s'offrir une jolie porte de sortie.

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