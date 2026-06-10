C'est officiel : Gand reforme le duo De Mil - Cornelis

Adjoint du Sporting Charleroi, puis nommé T1 après le départ de Rik De Mil à La Gantoise, Hans Cornelis avait été limogé au mois d'avril. L'ancien défenseur retrouve du service... à Gand, où il redevient le T2 de De Mil.

Arrivé de Lokeren en février 2025 en tant qu'asisstant de Rik de Mil, Hans Cornelis avait pris les rênes du Sporting Charleroi après le départ de ce dernier pour La Gantoise.

Intérimaire durant trois rencontres, Cornelis avait ensuite été confirmé au mois de janvier, grâce à des partages inespérés contre l'Union Saint-Gilloise et le Racing Genk et une victoire au Sporting d'Anderlecht.

La suite avait été moins belle pour l'ancien défenseur, qui n'était pas parvenu à retrouver le même bilan dans les semaines suivantes et avait été limogé début avril, n'ayant remporté que quatre de ses treize matchs de championnat et affichant un bilan global de 1,12 point par match.

Hans Cornelis retrouve Rik de Mil à La Gantoise

Remplacé par Mario Kohnen, Hans Cornelis était désormais libre et attendait un nouveau défi. Il l'a trouvé, puisqu'il a été nommé ce mercredi en qualité de T2 à La Gantoise, où il épaulera un certain Rik de Mil, qui l'avait donc déjà appelé à Charleroi et qui reforme le duo du côté de la Planet Group Arena.

"La relation entre Cornelis et De Mil remonte donc à plusieurs années. Les deux entraîneurs ont déjà collaboré avec succès et partagent la même philosophie du football. Cette collaboration de confiance et ces convictions communes constituent un socle solide pour poursuivre ensemble le développement des ambitions sportives de La Gantoise", déclare le club dans son communiqué.





Un communiqué dans lequel le directeur des opérations sportives, Kjeld Fort, s'est également exprimé. "Nous croyons fermement en l’importance d’un personnel technique de grande qualité et bien formé. Avec Hans, nous accueillons une personne qui apporte une riche expérience et dont les valeurs et les normes correspondent parfaitement à la mentalité de gagnant que nous recherchons en tant que club."