De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

Parmi les 1248 joueurs qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde, il y a forcément de belles histoires. On pense notamment à celle de Wilguens Paugain : le latéral de Zulte Waregem en a bavé pour se hisser au plus haut niveau.

Plusieurs noms présents dans la sélection haïtienne sont familiers aux suiveurs de Pro League. On pense notamment à Hannes Delcroix (formé et révélé à Anderlecht), Jean-Kevin Duverne (actif à La Gantoise) ou encore à Frantzdy Pierrot et à Duckens Nazon, qui ont respectivement évolué à Mouscron et à Saint-Trond.

La liste de Sébastien Migné comprend également Wilguens Paugain, latéral de 24 ans appartenant à Zulte Waregem. Le garçon est bien déterminé à faire honneur à son pays : "C’est l’occasion pour le monde de cesser de négliger Haïti. Quand on parle du pays, on évoque les catastrophes naturelles, l’instabilité politique et les gangs, rarement des aspects positifs. J’espère que la Coupe du monde redonnera du respect à notre équipe et à notre pays", déclare-t-il à l'approche du tournoi, cité par le Guardian.

Wilguens Paugain entre Haïti et l'Alsace

Mais outre cette opportunité de faire briller Haïti sur la scène internationale, la Coupe du Monde permettra également à Paugain de se montrer après un début de carrière particulièrement tortueux. Dès le départ, rien ne lui est donné : il voit ainsi le joueur dans l’extrême pauvreté à Thomazeau.

Le premier tournant de sa vie survient à ses cinq ans, lorsqu'une famille française l'adopte et le fait venir en Lorraine. L'histoire est en marche : Paugain y est repéré par le club de l'AS Nancy à ses douze ans et y gravit tous les échelons en catégories d'âge jusqu'à pouvoir se montrer en réserve. En parallèle, il est également appelé chez les U18 français.

La Coupe du Monde après la galère à l'infirmerie

Mais alors qu'il est à peine majeur et joue pour signer son premier contrat pro, le destin s'en mêle. En 2021, une grave blessure le laisse pas moins de huit mois sur la touche. Nancy ne lui accorde pas de contrat, ce qui le contraint de rebondir à Épinal, en National 3, le cinquième échelon du football français.





Loin de la trajectoire qu'on lui promettait encore quelques mois plus tôt, Wilguens Paugain doit se recycler comme livreur de pizza pour subvenir à ses besoins. Mais il continue à s'accrocher à son rêve et signe finalement ce premier contrat pro un an plus tard, lorsque le club chypriote d'Akritas Chlorakas le repère.

Un itinéraire bis qui le voit ensuite transiter par Auda, en Estonie, puis St.Pölten, en deuxième division autrichienne. C'est là que Zulte Waregem est allé le dénicher en février 2025. D'abord sous forme de prêt, avant de le transférer définitivement l'été dernier. Auteur d'une saison convaincante sur son flanc droit, Wilguens Paugain est désormais international haïtien et participera bel et bien à la Coupe du Monde, la suite logique après ses dernières convocations en sélection. Si le groupe partage quelques pizzas sur le sol américains, elles auront un goût bien différent de celles que Paugain livrait en Lorraine.