Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

Anderlecht est à nouveau en chantier cet été. En défense, l'une des pistes étudiées semble mener à Omar Rekik, actif dans le championnat slovène.

Nouveau directeur sportif, même cible pour Anderlecht ? Il y a un an déjà, Olivier Renard tentait de faire venir Omar Rekik à Bruxelles. Il faut dire que le pédigré du défenseur est intéressant : né aux Pays-Bas et international néerlandais jusqu'en U18, Rekik a été formé à Feyenoord, au PSV, à Manchester City, Marseille et Arsenal.

A son départ de Londres, le joueur a toutefois éprouvés des difficultés à retrouver chaussure à son pied. C'est le club slovène de Maribor qui l'a relancé en janvier 2025. Quelques mois plus tard, Anderlecht tentait le coup (même si le joueur était dans les petits papiers de la direction mauve depuis un certain temps). Un coup dans l'eau : le frère de Karim Rekik (ancien international néerlandais lui aussi passé par Manchester City et Marseille) a alors décidé de prolonger son contrat.

Anderlecht retente sa chance pour Omar Rekik

Cette année, son bail arrive à nouveau dans sa dernière année. Anderlecht ne l'a pas oublié. Le média slovène Nogomania rapporte que le Sporting est toujours sur le coup et est même le club le plus en vue parmi les prétendants.

Conforté par une nouvelle saison pleine dans le championnat slovène, devenu international tunisien, Omar Rekik pourrait attirer de nouvelles convoitises en cas de bonnes prestations à la Coupe du Monde. Samedi dernier, l'heure n'était toutefois pas à l'euphorie dans le camp tunisien après la défaite 5-0 contre les Diables Rouges au Stade Roi Baudouin, lors de laquelle Rekik a joué 90 minutes.



La persévérance d'Anderlecht payera-t-elle, prouvant au joueur que les Mauves le veulent vraiment ? Réponse dans les prochaines semaines. D'ici là, Antoine Sibierski sondera à coup sûr d'autres pistes. La piste Omar Rekik présente toutefois l'avantage d'être relativement onéreuse : outre sa situation contractuelle intéressante, le natif d'Helmond n'est valorisé qu'à 500 000 euros par Transfermarkt.