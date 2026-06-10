Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains
Photo: Andrea Kestali (Lavista)

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Sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre a fait entrer Matthieu Epolo pour les dix dernières minutes, hier soir, après avoir remplacé le portier titulaire Lionel Mpasi. Le signe d'un changement de hiérarchie et d'un gardien du Standard titulaire à la Coupe du monde ?

Il s'agissait de l'une de nos déceptions lorsque nous avons assisté à la rencontre amicale entre la République démocratique du Congo et le Danemark à Sclessin : le régional de l'étape, Matthieu Epolo, n'avait pas eu droit à la moindre minute de jeu, laissant l'expérimenté Lionel Mpasi (31 ans), deuxième gardien du Havre qui n'a plus joué en club depuis février, disputer les nonante minutes... comme depuis près de trente sélections.

Pas toujours très rassurant, que ce soit dans ses sorties ou dans son jeu au pied, Mpasi semblait pourtant jouir de la confiance totale de son sélectionneur Sébastien Desabre... peut-être jusqu'à hier soir et au match amical organisé en dernière minute entre la RDC et le Chili au Stade de la Source d'Orléans (France).

Une nouvelle fois titularisé, Lionel Mpasi a concédé un premier but de Dario Osorio (52e), puis un second de Matias Sepulveda (86e) sur un coup franc direct. Un coup franc qui n'est visiblement pas passé aux yeux de Sébastien Desabre, qui a remplacé son gardien dans la foulée alors qu'il ne restait plus que dix minutes à jouer. Un changement suivi de la réduction du score signée Joris Kayembe (88e), vaine pour le résultat final (1-2).

La chance d'une vie pour Matthieu Epolo ?

Et c'est Matthieu Epolo qui a porté les couleurs des Léopards pour la deuxième fois après avoir joué 45 minutes en amical contre la Zambie, en décembre 2025. Un changement qui n'est pas répertorié sur les traditionnelles applications de résultats, mais que les images partagées par la télévision congolaise prouvent.

L'occasion d'une vie, peut-être, pour Matthieu Epolo, qui semblait partir en tant que numéro 2 dans la tête de Desabre, mais qui pourrait profiter de sa très bonne saison au Standard et des errements de Mpasi pour finalement occuper un rôle de titulaire durant la Coupe du monde. Sur le réseau social X, en tout cas, le deuxième but encaissé par Mpasi est partagé en masse par des supporters congolais, qui réclament l'intronisation d'Epolo au poste de numéro 1.

Contre le Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, le portier de 21 ans pourrait donc recevoir l'occasion de se montrer à l'international, sur la plus grande scène footballistique qui existe. Une situation qui ferait évidemment la joie de Matthieu Epolo... mais aussi celle du Standard, à quelques jours d'un mercato qui se voudra très important pour la continuité du projet mené par Marc Wilmots, Pierre François et Giacomo Angelini.

Une belle Coupe du monde, et c'est le Standard qui sourirait...

Même si l'objectif sera de renforcer l'effectif plutôt que de le déforcer, certaines ventes de titulaires pourraient intervenir en cas de bonnes offres, ce qui permettrait aussi de réinjecter des liquidités dans le mercato entrant. Actuellement estimé à 8 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt, Matthieu Epolo pourrait déjà rapporter un bon billet au Standard, et une belle Coupe du monde disputée comme titulaire ne pourrait que renforcer sa valeur marchande.

Déjà sur les listes (sans plus pour l'instant) de l'un ou l'autre club étranger grâce à sa bonne saison en bord de Meuse et à ses datas individuelles, qui sont celles d'un gardien moderne ayant encore une belle marge de progression, Matthieu Epolo pourrait voir l'intérêt à son égard se multiplier avec trois (au moins) bonnes prestations sur le sol nord-américain. Et si bataille des enchères il y a, le Standard pourrait alors ressortir comme l'un des grands vainqueurs de cette situation.

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