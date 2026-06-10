Exode à Dender : voici les 5 joueurs que la D1A devrait s'arracher

Relégué en Challenger Pro League, Dender s'est officiellement séparé de treize joueurs ce mardi. Après Bruny Nsimba, qui va rejoindre le Standard, d'autres pourraient retrouver du service dans un autre club de l'élite de notre football. Petit tour d'horizon.

Entraîné par Vincent Euvrard en début d'exercice, par Hayk Milkon lors d'une bonne partie de la saison régulière et par Yannick Ferrera pour les play-downs, Dender n'a pas réussi à assurer son avenir en Jupiler Pro League après sa défaite dans le barrage face à Lommel, qui sera donc le troisième et dernier promu de la saison 2026-2027.

Une grosse déception pour les pensionnaires du Stade Van Roy, qui avaient appris à vivre au rythme de la D1A depuis leur promotion en 2024 et qui vont devoir changer de rythme de vie pour survivre au Mordor économique qu'est la Challenger Pro League. De nombreux contrats arrivant à échéance ne pourront donc pas être renouvelés.

Une raison pour laquelle Dender a annoncé pas moins de... treize départs ce mardi. L'un ou l'autre étaient déjà connus, dont celui de Bruny Nsimba au Standard, annoncé dès le mois de mars, mais plusieurs joueurs n'ont pas encore trouvé leur nouvel employeur, tandis qu'ils feraient les beaux jours de bien des clubs de l'élite de notre football.

Noah Mbamba, la plus belle opportunité ?

Voilà quelqu'un qui n'avait pas grand-chose à faire dans une équipe dernière de la D1A. Prêté par le Bayer Leverkusen depuis février 2025, le jeune milieu de terrain de 21 ans n'a pratiquement manqué aucun match cette saison et a été celui qui a parfois permis, presque seul, à Dender de survivre dans certains matchs.

Passé par les centres de formation du Racing Genk et du Club de Bruges, l'ancien international espoirs (12 sélections avec les U19) avait quitté la Venise du Nord pour Leverkusen dès 2023 contre 100.000 €. Le club allemand était convaincu de son talent, mais Noah Mbamba avait peut-être fait le grand saut un rien trop tôt et n'avait eu droit qu'à sept montées au jeu, dont deux en Europa League, pour aucune titularisation.



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Prêté une demi-saison au Fortuna Düsseldorf avant d'arriver à Dender, il a déjà goûté aux deux premières divisions allemandes et sort d'une saison pleine en Jupiler Pro League, où il a montré de la qualité. Sous contrat jusqu'en 2028 et estimé à 2 millions d'euros, il sera vraisemblablement à nouveau prêté par Leverkusen... et les clubs de D1A feraient bien de s'y intéresser.

Alireza Jahanbakhsh après la Coupe du monde ?

International iranien à 97 reprises et futur adversaire des Diables Rouges en Coupe du monde, l'ailier droit de bientôt 33 ans (anniversaire qu'il fêtera en août) n'est plus tout jeune, mais pourrait encore rendre de fiers services à l'un ou l'autre club de seconde partie de tableau en D1A.

Acquis contre 22 millions d'euros par Brighton en 2018, celui qui est considéré comme une légende dans son pays était arrivé à Dender en novembre après avoir passé quatre mois sans club. Malgré des statistiques peu enviables (un but et un assist en une vingtaine d'apparitions), il a clairement montré qu'une dernière pige dans l'élite ne serait pas de trop pour lui. Ses statistiques seraient assurément meilleures dans une équipe qui marque plus de buts que Dender. Et il n'arriverait pas, cette fois, après quatre mois sans avoir joué.

Les autres joueurs disponibles sont globalement moins intéressants, mais au moins deux d'entre eux pourraient aussi avoir leur place dans une formation de D1A. International canadien à 13 reprises et également sélectionné pour la Coupe du monde, le défenseur central Luc De Fougerolles (20 ans) en fait partie.

Formé à Fulham, d'où il était prêté, le Londonien de naissance sera de retour au sein du club anglais après la Coupe du monde. Difficile cependant de l'imaginer titulaire en Premier League dès la saison prochaine. Sous contrat jusqu'en 2029, il pourrait donc être prêté à un club qui l'a vu évoluer de près cette saison... en Belgique, donc.

La donne est similaire pour Benjamin Fredrick, qui sera de retour à Brentford, qui l'a prêté à Dender, le 30 juin. Le défenseur central nigérian de 21 ans, international à sept reprises, est blessé au genou, mais son potentiel demeure bien présent. Pas encore pour évoluer en Premier League, mais bien en Jupiler Pro League, où il rendrait lui aussi bien des services à plusieurs clubs.

Les gardiens dans une situation compliquée, plusieurs joueurs vont tomber dans l'anonymat

Enfin, il n'est pas facile de se mettre en évidence en tant que gardien de but d'une équipe reléguée. Dender va d'ailleurs effectuer de profonds changements à cette position précise du terrain, puisque ni Gauthier Gallon, ni Guillaume Dietsch, ni Michael Verrips ne sont prolongés.

Les trois portiers ont déjà connu l'élite française, belge et/ou néerlandaise, mais semblent trop justes pour envisager un rôle de numéro 1 en Jupiler Pro League... pourquoi pas en tant que doublure, alors ?

Quant aux autres, à savoir Bryan Goncalves (quoique...), Ragnar Oratmangoen, Desmond Acquah, Jordan Kadiri et Ryan Adewusi, il est plus difficile de les imaginer retrouver un club de l'élite dès la saison prochaine. Dans le futur, peut-être, la majorité de ces joueurs n'ayant pas encore fêté son 23e anniversaire.