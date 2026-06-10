"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

Sergio Conceição est actuellement sans club. Il aurait pourtant vivre la Coupe du Monde comme sélectionneur des Diables Rouges.

Il y a un an et demi, Vincent Mannaert faisait face à un premier grand tournant, dès son entrée en fonction au sein de la fédération : après l'échec Domenico Tedesco, il fallait un nouvel architecte pour mener à bien la transition générationnelle chez les Diables. Avant la désignation de Rudi Garcia, plusieurs autres noms avaient été cités.

Parmi eux, celui de Sergio Conceição avait notamment filtré. L'ancienne forte tête du Standard était justement libre après son passage de six mois sur le banc de l'AC Milan. Dans un entretien accordé à aux chaînes de télévision TVI et CNN, le Portugais reconnaît avoir été en contact avec notre fédération.

L'Arabie Saoudite plutôt que les Diables

"J'aurais pu entraîneur la Belgique durant ce Mondial. J'ai reçu une proposition au départ de Domenico Tedesco. Mais j'ai refusé", explique-t-il. En octobre dernier, Conceição a par contre accepté une expérience plus rémunératrice du côte d'Al-Ittihad.

Il a toutefois récemment quitté le club après y avoir vécu quelques moments durs : "Cela a été difficile et a vraiment eu un impact sur la relation que j'ai avec les joueurs et le club". L'ancien entraîneur à succès du FC Porto pointe certains problèmes structurels : "Vouloir, c'est une chose, faire en est une autre. Ils n'ont pas l'habitude – pour diverses raisons – de s'entraîner pendant la journée. Si nous avions plus d'une séance par jour, il leur était difficile de respecter les horaires et de venir aux entraînements".



Sergio Conceição a également été contacté par le président de Benfica mais ne se voyait pas débarquer chez l'ennemi juré du FC Porto. Que lui réserve donc son avenir ? " Je vais réfléchir à ce qui pourrait se présenter. Un projet un peu différent des derniers que j'ai eus. J'ai eu deux clubs français il y a peu de temps. C'est plus mon parcours. Ma carrière se déroulera davantage à l'étranger qu'au Portugal".