"Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation

Mike Penders fait face à un été particulièrement excitant : après son premier grand tournoi avec les Diables Rouges, il mettra le cap sur Chelsea. Où il compte s'imposer, même si l'hypothèse d'un nouveau prêt n'est pas totalement écartée.

Derrière Thibaut Courtois et Senne Lammens, Thibaut Courtois a fait un choix fort en écartant Matz Sels au profit de Mike Penders, très performant avec Strasbourg...l'ancien club de Sels. La saison du Limbourgeois en Ligue 1 lui a ouvert les portes de la Coupe du Monde. "J’étais au club quand j’ai suivi l’annonce de la sélection à la télévision avec quelques coéquipiers et le team manager", a-t-il confié au Belang van Limburg.

"Est-ce que je le savais à l’avance ? Non, pas du tout. Quand le sélectionneur a prononcé mon nom, j’ai laissé éclater ma joie. Ma famille à la maison était aussi très heureuse, on s’est appelés tout de suite", poursuit Penders. "Je ne my attendais pas forcément. Parce que la concurrence entre gardiens était vraiment forte. Ils ont tous réalisé une saison incroyable, ce ne devait certainement pas être facile pour le coach de trancher".

Une place à prendre à Chelsea ?

Sous contrat jusqu'en...2032 avec Chelsea, Mike Penders n'a pas encore joué avec les Blues. L'été dernier, il avait accompagné le groupe à la Coupe du Monde des clubs sur le sol américain, mais devrait recevoir une meilleure opportunité de s'illustrer lors de l'intersaison à venir.

"Je commencerai la préparation à Chelsea et j’essaierai de me montrer à l’entraînement. J’espère être épargné par les blessures et pouvoir faire mes preuves", explique-t-il. Pour déjà être en mesure de lutter pour une place dans les buts des Blues ? Un nouveau prêt reste une option.



"Tout est possible, mais je commencerai à Chelsea et j’y donnerai le maximum pour atteindre mon objectif. Est-ce que je suis prêt ? Certainement, mais je veux d’abord me concentrer pleinement sur cette Coupe du Monde. On verra ensuite", conclut Penders. Rappelons qu'en plus de l'ancienne pépite de Genk, Chelsea dispose de quatre autres gardiens sous contrat.