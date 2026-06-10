Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

Le lancement de la Coupe du Monde, c'est demain soir ! Mais autour du stade Aztèque, où aura lieu le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la tension est montée de plusieurs crans.

Jouer une Coupe du Monde est déjà un rêve en lui-même, le faire à domicile peut s'avérer être une consécration. Mais il n'y a pas que pour les joueurs qu'un Mondial est important. Pour la population locale, ce genre d'événement diffusé en mondiovision est une belle occasion de faire entendre leurs revendications. Et depuis plusieurs semaines déjà, le match a commencé dans les rues mexicaines.

La situation s'est encore un peu plus tendue ces dernières heures. Les milliers de manifestants présents autour du Stade Astèque, qui s'opposent à une loi sur les retraites et réclament une augmentation salariale pour les enseignants, bloquent désormais l'accès de l'enceinte.

Le Mexique se soulève

Outre les boulevards bloqués, des statues en l'honneur de la Coupe du Monde ont également été détruites. La présidente Claudia Sheinbaum a qualifié ce mardi de "provocation" l'ensemble des actions de protestation.

Autant dire qu'à un peu plus de 36 heures du lancement de la Coupe du Monde, l'heure n'est pas franchement à l'apaisement et au compromis. Le gouvernement a répliqué en déployant des milliers de policiers et en barrant la route des manifestants avec des blocs de béton.

Une Coupe du Monde sous haute tension

Claudia Sheinbaum a toutefois exclu de donner l'ordre à la police de réprimer les manifestations et a dit voulir "garantir (...) que la célébration de l'inauguration de la Coupe du monde se passera bien, dans la paix et la tranquillité".





L'extrême tension constatée sur place ne présage cependant rien de bon quant aux conditions dans lesquelles se tiendra le match d'ouverture tant attendu entre le Mexique et l'Afrique du Sud. Fierté patriotique ou soulèvement national ? Le gouvernement mexicain et la FIFA ont en tout cas déjà choisi ce qu'ils mettraient en avant.