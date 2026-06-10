Le règlement, c'est le règlement : un Diable Rouge privé de bar pendant toute la Coupe du Monde

Demain, c'est une Coupe du Monde particulièrement discutée qui s'ouvrira sur le continent américain. Les règles 'à l'américaine' se feront ressentir jusque dans le noyau des Diables.

Âgé de 20 ans, Mike Penders est le joueur le plus jeune du noyau des Diables présent à la Coupe du Monde. Un fait anecdotique ? Pas seulement : cela fait également de lui le seul joueur belge à ne pas atteindre la limite des 21 ans, cap fixé par le gouvernement pour légaliser l'entrée dans un bar.

Le gardien de Strasbourg ne pourra donc non seulement pas boire la moindre goutte d'alcool dans le bar de l'hôtel en compagnie de ses coéquipiers, mais il ne pourra en plus pas le traverser durant son séjour, même s'il ne consomme rien.

Zone interdite pour Mike Penders

Le sujet est évidemment plus léger que la fouille corporelle poussée à laquelle ont été soumis les joueurs sénégalais ou encore l'interdiction d'entrer sur le territoire appliquée à l'arbitre somalien Omar Artan et à bien d'autres acteurs. Mais il illustre bien les obligations rencontrées par le monde du football aux Etats-Unis : on ne transige pas avec les règles, même les plus opaques dans certains cas.

Gageons qu'en cas de victoire finale (rêvons que diable), Mike Penders se rattrapera à son retour en Belgique...s'il n'est pas expulsé avant la fin du tournoi.