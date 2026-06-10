Le successeur d'Anouar Ait El Hadj ? L'Union se penche sur une ancienne cible d'Anderlecht

Scott Crabbé, journaliste football
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Le successeur d'Anouar Ait El Hadj ? L'Union se penche sur une ancienne cible d'Anderlecht
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L'été s'annonce une nouvelle fois agité du côté de l'Union Saint-Gilloise. Les Bruxellois pourraient notamment se tourner vers Darius Olaru pour compenser les départs à venir.

Il n'y a pas que Christian Burgess qui s'apprête à quitter le navire : d'autres départs sont dans les cartons du côté de l'Union Saint-Gilloise. En défense, la direction a déjà réagi avec les arrivées de Nikki Havenaar et Nohim Chibani.

Plus haut dans le jeu, Anouar Ait El Hadj ne cache pas qu'un départ à l'étranger est une sérieuse option. Besfort Zeneli pourrait le remplacer dans un autre style, avec plus d'infiltrations. Mais la direction n'en cherche pas moins un nouveau maître à jouer derrière les attaquants.

L'une des pistes mènerait à Darius Olaru, un milieu offensif roumain de 28 ans, capitaine du FCSB, autrement dit le Steaua Bucarest. Le joueur est encore sous contrat jusqu'en juin 2028 mais pourrait bien partir après une saison à 15 buts et 8 assists en 50 matchs, toutes compétitions confondues.

Le Steaua prêt à coopérer ?

"C'est possible. J'ai reçu une offre de trois millions d'euros d'Arabie saoudite. Je n'en voulais pas, j'en demandais quatre", explique le président Gigi Becali au média roumain Digisport. "Il est revenu avec une offre à 2,3 millions d'euros. Je lui ai dit que comme il était bon, je le laisserais partir pour trois millions d'euros, payables en trois fois, car je n'avais pas besoin de cet argent tout de suite".

Selon le média Fanatik, ce candidat aquéreur est l'Union Saint-Gilloise, et non un club néerlandais comme initialement pressenti. Si cela se vérifie, un terrain d'entente pourrait donc être trouvé. Cela serait alors la première aventure à l'étranger pour Olaru, international roumain à 28 reprises et présent depuis 2020 au Steaua, avec qui il a remporté deux championnats (2024, 2025), la Coupe de Roumanie (2020) et deux Supercoupes de Roumanie (2024, 2025). Le joueur a également été cité à Genk il y a deux semaines.

Il y a plusieurs années, Anderlecht et La Gantoise avaient déjà songé à lui, mais cela ne s'était pas concrétisé, notamment à cause de la valeur marchande élevée d'Olaru (valorisé jusqu'à 7,50 millions, aujourd'hui estimé à 4,50 millions par Transfermarkt).

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