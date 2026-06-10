LIVE Coupe du monde 10/6 : plus de peur que de mal pour Doku, un invité canadien à l'entraînement
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert
Sergio Conceição est actuellement sans club. Il aurait pourtant vivre la Coupe du Monde comme sélectionneur des Diables Rouges. (Lire la suite)
Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains
Sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre a fait entrer Matthieu Epolo pour les dix dernières minutes, hier soir, après avoir remplacé le portier titulaire Lionel Mpasi. Le signe d'un changement de hiérarchie et d'un gardien du Standard titulaire à la Coupe du monde ? (Lire la suite)
Après avoir écourté son entraînement d'hier, Jérémy Doku devrait plus que vraisemblablement être de retour pour la séance du jour, prévue à 19h30 (heure belge), il n'y a rien de grave en ce qui le concerne. Max Anchor, portier canadien des Seattle Sounders, sera lui aussi de la partie pour pouvoir bénéficier d'un quatrième gardien. Avant cela, Alexis Saelemaekers et Koni De Winter prendront la parole en conférence de presse. Vous pourrez évidemment suivre leurs propos ici même. Ces dernières heures, les joueurs se sont pliés à certaines obligations de la FIFA, ils ont notamment pris la pause pour les petites animations qui seront incrustées lors des compositions d'équipe ou lorsqu'un but est inscrit.
"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022
L'ambiance semble au beau fixe autour des Diables Rouges avant leur entrée au matière à la Coupe du Monde. Une positivité qui, comme le confirme Toby Alderweireld, n'était vraiment de la partie en 2022. (Lire la suite)
De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League
Parmi les 1248 joueurs qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde, il y a forcément de belles histoires. On pense notamment à celle de Wilguens Paugain : le latéral de Zulte Waregem en a bavé pour se hisser au plus haut niveau. (Lire la suite)
Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde
Il y a quelques jours, Ali Maamar a effectué ses grands débuts avec l'équipe nationale marocaine. Le rêve continue puisqu'il accompagnera bel et bien les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. (Lire la suite)
Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos
Ce jeudi soir, l'Afrique du Sud, entraînée par l'ancien Diable Rouge Hugo Broos, ouvrira le bal de la Coupe du monde 2026 face au Mexique au Stade Azteca. Le Belge s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre, qui aura une signification particulière pour lui. (Lire la suite)
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !
Le lancement de la Coupe du Monde, c'est demain soir ! Mais autour du stade Aztèque, où aura lieu le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la tension est montée de plusieurs crans. (Lire la suite)
Un amical à l'agenda des Diables
L'organisation des Diables sur le sol américain prend forme. Après avoir trouvé un quatrième gardien dans le noyau des Seattle Sounders pour des séances d'entraînement optimales (sans devoir faire venir Maarten Vandevoordt), le staff a noué un autre accord avec le club local. Le groupe pourra ainsi disputer un match amical face au Seattle Sounders le 16 juin, le lendemain du premier match. Une occasion idéale pour donner du temps de jeu à ceux qui n'auront pas eu l'occasion de se montrer contre l'Egypte et ainsi garder leur motivation au plus haut. Les Seattle Sounders occupent actuellement la sixième place de la Western Conference de MLS.
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