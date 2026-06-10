LIVE Coupe du monde 10/6 : un match supplémentaire sur le sol américain pour les Diables !
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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !
Le lancement de la Coupe du Monde, c'est demain soir ! Mais autour du stade Aztèque, où aura lieu le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la tension est montée de plusieurs crans. (Lire la suite)
Un amical à l'agenda des Diables
L'organisation des Diables sur le sol américain prend forme. Après avoir trouvé un quatrième gardien dans le noyau des Seattle Sounders pour des séances d'entraînement optimales (sans devoir faire venir Maarten Vandevoordt), le staff a noué un autre accord avec le club local. Le groupe pourra ainsi disputer un match amical face au Seattle Sounders le 16 juin, le lendemain du premier match. Une occasion idéale pour donner du temps de jeu à ceux qui n'auront pas eu l'occasion de se montrer contre l'Egypte et ainsi garder leur motivation au plus haut. Les Seattle Sounders occupent actuellement la sixième place de la Western Conference de MLS.
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