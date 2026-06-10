LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
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LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre
Photo: © photonews

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Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.

Loïc Woos

Ronald Koeman convaincu que Bart Verbruggen sera rétabli

Gardien titulaire des Pays-Bas, l'ancien d’Anderlecht Bart Verbruggen est sorti blessé lors du dernier match de préparation des Oranje contre l’Ouzbékistan. De quoi jeter le doute sur sa participation au match de dimanche contre le Japon, le premier des Néerlandais dans cette Coupe du monde.

Interrogé sur son état physique, Ronald Koeman s’est montré confiant en conférence de presse, tout en laissant néanmoins entendre que le staff médical ne prendrait pas de risques le concernant. "Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui, mais nous pensons qu’il pourra jouer dimanche. Cependant, nous devons y aller étape par étape."

Loïc Woos

Un violent orage perturbe l'amical entre l'Angleterre et le Costa Rica

L'Angleterre et le Costa Rica doivent s'affronter en guise de répétition générale avant la Coupe du monde, ce mercredi soir à Orlando. À l'heure d'écrire ces lignes, la rencontre a néanmoins été retardée d'une demi-heure en raison d'un orage menaçant approchant de l'Inter&Co Stadium.

"Gagnez le toss et jouez avec le courant en première mi-temps", ironise le journaliste anglais Henry Winter sur son compte X. Sur le tableau d'affichage du stade, le message suivant est apparu : "Impacts de foudre, trouvez un abri." Des intempéries qui pourraient perturber plusieurs rencontres d'une Coupe du monde qui débutera demain au Mexique avec une rencontre entre l'un des trois pays hôtes et l'Afrique du Sud.

Loïc Woos

L'IFAB lutte contre les pertes de temps

Dans un communiqué publié ce mercredi, l'IFAB, l'instance qui crée le règlement du football, a instauré trois nouvelles règles afin de limiter les pertes de temps pendant la Coupe du monde :

  1. Un joueur remplacé devra quitter le terrain en moins de 10 secondes, sans quoi son remplaçant devra attendre le signal de l'arbitre avant de monter sur la pelouse.

  2. L'arbitre pourra lancer un compte à rebours de 5 secondes pour les remises en jeu ; à défaut, la possession sera rendue à l'adversaire.

  3. Si un membre du staff médical entre sur le terrain, le joueur soigné devra rester en dehors de celui-ci pendant au moins une minute.

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Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours : Diego Moreira est partout sur les réseaux des Diables Rouges, et semble participer à une ambiance très détendue dans le vestiaire. Alexis Saelemaekers confirme. (Lire la suite)

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Après avoir écourté son entraînement d'hier, Jérémy Doku devrait plus que vraisemblablement être de retour pour la séance du jour, prévue à 19h30 (heure belge), il n'y a rien de grave en ce qui le concerne. Max Anchor, portier canadien des Seattle Sounders, sera lui aussi de la partie pour pouvoir bénéficier d'un quatrième gardien. Avant cela, Alexis Saelemaekers et Koni De Winter prendront la parole en conférence de presse. Vous pourrez évidemment suivre leurs propos ici même. Ces dernières heures, les joueurs se sont pliés à certaines obligations de la FIFA, ils ont notamment pris la pause pour les petites animations qui seront incrustées lors des compositions d'équipe ou lorsqu'un but est inscrit.

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Un amical à l'agenda des Diables

L'organisation des Diables sur le sol américain prend forme. Après avoir trouvé un quatrième gardien dans le noyau des Seattle Sounders pour des séances d'entraînement optimales (sans devoir faire venir Maarten Vandevoordt), le staff a noué un autre accord avec le club local. Le groupe pourra ainsi disputer un match amical face au Seattle Sounders le 16 juin, le lendemain du premier match. Une occasion idéale pour donner du temps de jeu à ceux qui n'auront pas eu l'occasion de se montrer contre l'Egypte et ainsi garder leur motivation au plus haut. Les Seattle Sounders occupent actuellement la sixième place de la Western Conference de MLS.

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