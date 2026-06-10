LIVE Coupe du monde 10/6 : un orage perturbe la répétition générale de l'Angleterre
Photo: © photonews
Ajoutez Walfoot comme source préférée sur Google!
Dans ce live, retrouvez toute l'actualité de la Coupe du monde, les coulisses du tournoi, les infos sur les Diables Rouges et bien plus encore. Chaque jour, nous vous tiendrons informés des principales nouvelles du jour.
Ronald Koeman convaincu que Bart Verbruggen sera rétabli
Gardien titulaire des Pays-Bas, l'ancien d’Anderlecht Bart Verbruggen est sorti blessé lors du dernier match de préparation des Oranje contre l’Ouzbékistan. De quoi jeter le doute sur sa participation au match de dimanche contre le Japon, le premier des Néerlandais dans cette Coupe du monde.
Interrogé sur son état physique, Ronald Koeman s’est montré confiant en conférence de presse, tout en laissant néanmoins entendre que le staff médical ne prendrait pas de risques le concernant. "Il ne s’est pas entraîné aujourd’hui, mais nous pensons qu’il pourra jouer dimanche. Cependant, nous devons y aller étape par étape."
Un violent orage perturbe l'amical entre l'Angleterre et le Costa Rica
L'Angleterre et le Costa Rica doivent s'affronter en guise de répétition générale avant la Coupe du monde, ce mercredi soir à Orlando. À l'heure d'écrire ces lignes, la rencontre a néanmoins été retardée d'une demi-heure en raison d'un orage menaçant approchant de l'Inter&Co Stadium.
"Gagnez le toss et jouez avec le courant en première mi-temps", ironise le journaliste anglais Henry Winter sur son compte X. Sur le tableau d'affichage du stade, le message suivant est apparu : "Impacts de foudre, trouvez un abri." Des intempéries qui pourraient perturber plusieurs rencontres d'une Coupe du monde qui débutera demain au Mexique avec une rencontre entre l'un des trois pays hôtes et l'Afrique du Sud.
Thunder, lightning and a whole heap of rain. Two hours to kick-off. Win the toss and play with the tide in the first half. #ENG pic.twitter.com/YyGhs8Aam2— Henry Winter (@henrywinter) June 10, 2026
L'IFAB lutte contre les pertes de temps
Dans un communiqué publié ce mercredi, l'IFAB, l'instance qui crée le règlement du football, a instauré trois nouvelles règles afin de limiter les pertes de temps pendant la Coupe du monde :
-
Un joueur remplacé devra quitter le terrain en moins de 10 secondes, sans quoi son remplaçant devra attendre le signal de l'arbitre avant de monter sur la pelouse.
-
L'arbitre pourra lancer un compte à rebours de 5 secondes pour les remises en jeu ; à défaut, la possession sera rendue à l'adversaire.
-
Si un membre du staff médical entre sur le terrain, le joueur soigné devra rester en dehors de celui-ci pendant au moins une minute.
To prevent time-wasting, the player being substituted must leave the field of play within TEN SECONDS of the substitution board being shown or, where there is no board, of the referee’s signal for the substitution to take place.— The IFAB (@TheIFAB) June 10, 2026
Where the ten seconds are exceeded and the… pic.twitter.com/Ps4PwoL0bM
Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"
Vous l'avez peut-être remarqué ces derniers jours : Diego Moreira est partout sur les réseaux des Diables Rouges, et semble participer à une ambiance très détendue dans le vestiaire. Alexis Saelemaekers confirme. (Lire la suite)
LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku
Les Diables Rouges donnent leur première conférence de presse ce mercredi à Seattle : c'est Alexis Saelemaekers qui se présentera face à la presse. Suivez toutes les updates de la Coupe du Monde 2026 sur Walfoot.be (Lire la suite)
Le règlement, c'est le règlement : un Diable Rouge privé de bar pendant toute la Coupe du Monde
Demain, c'est une Coupe du Monde particulièrement discutée qui s'ouvrira sur le continent américain. Les règles 'à l'américaine' se feront ressentir jusque dans le noyau des Diables. (Lire la suite)
"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert
Sergio Conceição est actuellement sans club. Il aurait pourtant vivre la Coupe du Monde comme sélectionneur des Diables Rouges. (Lire la suite)
Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains
Sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre a fait entrer Matthieu Epolo pour les dix dernières minutes, hier soir, après avoir remplacé le portier titulaire Lionel Mpasi. Le signe d'un changement de hiérarchie et d'un gardien du Standard titulaire à la Coupe du monde ? (Lire la suite)
Après avoir écourté son entraînement d'hier, Jérémy Doku devrait plus que vraisemblablement être de retour pour la séance du jour, prévue à 19h30 (heure belge), il n'y a rien de grave en ce qui le concerne. Max Anchor, portier canadien des Seattle Sounders, sera lui aussi de la partie pour pouvoir bénéficier d'un quatrième gardien. Avant cela, Alexis Saelemaekers et Koni De Winter prendront la parole en conférence de presse. Vous pourrez évidemment suivre leurs propos ici même. Ces dernières heures, les joueurs se sont pliés à certaines obligations de la FIFA, ils ont notamment pris la pause pour les petites animations qui seront incrustées lors des compositions d'équipe ou lorsqu'un but est inscrit.
"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022
L'ambiance semble au beau fixe autour des Diables Rouges avant leur entrée au matière à la Coupe du Monde. Une positivité qui, comme le confirme Toby Alderweireld, n'était vraiment de la partie en 2022. (Lire la suite)
De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League
Parmi les 1248 joueurs qui ont été sélectionnés pour la Coupe du Monde, il y a forcément de belles histoires. On pense notamment à celle de Wilguens Paugain : le latéral de Zulte Waregem en a bavé pour se hisser au plus haut niveau. (Lire la suite)
Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde
Il y a quelques jours, Ali Maamar a effectué ses grands débuts avec l'équipe nationale marocaine. Le rêve continue puisqu'il accompagnera bel et bien les Lions de l'Atlas à la Coupe du Monde. (Lire la suite)
Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos
Ce jeudi soir, l'Afrique du Sud, entraînée par l'ancien Diable Rouge Hugo Broos, ouvrira le bal de la Coupe du monde 2026 face au Mexique au Stade Azteca. Le Belge s'est exprimé en conférence de presse avant cette rencontre, qui aura une signification particulière pour lui. (Lire la suite)
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !
Le lancement de la Coupe du Monde, c'est demain soir ! Mais autour du stade Aztèque, où aura lieu le match d'ouverture entre le Mexique et l'Afrique du Sud, la tension est montée de plusieurs crans. (Lire la suite)
Un amical à l'agenda des Diables
L'organisation des Diables sur le sol américain prend forme. Après avoir trouvé un quatrième gardien dans le noyau des Seattle Sounders pour des séances d'entraînement optimales (sans devoir faire venir Maarten Vandevoordt), le staff a noué un autre accord avec le club local. Le groupe pourra ainsi disputer un match amical face au Seattle Sounders le 16 juin, le lendemain du premier match. Une occasion idéale pour donner du temps de jeu à ceux qui n'auront pas eu l'occasion de se montrer contre l'Egypte et ainsi garder leur motivation au plus haut. Les Seattle Sounders occupent actuellement la sixième place de la Western Conference de MLS.
Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot