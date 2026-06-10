Nicolas Laforge pris à partie dans les vestiaires : un dirigeant de Pro League lourdement sanctionné

Scott Crabbé, journaliste football
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Nicolas Laforge pris à partie dans les vestiaires : un dirigeant de Pro League lourdement sanctionné
Photo: © photonews

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Le championnat a beau être terminé,  la commission de discipline n'est pas en vacances pour autant. Elle s'est d'ailleurs penchée sur le cas de la direction de Westerlo après les incidents assez sérieux survenus à la mi-temps du match de Playoffs contre l'Antwerp.

Lors des Europe Playoffs, le match aller entre Westerlo et l'Antwerp s'était disputé dans un climat assez houleux. Après dix minutes de jeu, Emin Bayram avait dû quitter le terrain, exclu. Le tout à la suite d'une intervention de la VAR jugée discutable.

Le défenseur turc a effleuré Janssen avant de voir le Néerlandais s'écrouler avec beaucoup de bonne volonté plutôt que de jouer le coup en profondeur. Bayram avait d'abord reçu un carton jaune mais l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Le VAR est intervenu et a envoyé Nicolas Laforge consulter l'écran.

Sans Bayram, Westerlo en prend quatre et hypothèque ses chances de remporter les Europe Playoffs

L'arbitre est revenu sur sa décision et a finalement sorti le rouge pour le défenseur turc, au grand mécontentement du Kuipje. S'estimant lésé, le staff de Westerlo n'a pas mâché ses mots à la mi-temps. Plusieurs membres de la direction campinoise ont violemment pris à partie Nicolas Laforge, qui a même hésité à donner le coup d'envoi de la seconde mi-temps. La rencontre avait finalement repris 24 minutes après que le repos ait été sifflé.

Dans son rapport, l'équipe arbitrale a écrit qu'Hasan Cetinkaya, vice-président de Westerlo, s'est montré particulièrement menaçant : "Il s'est adressé aux arbitres à plusieurs reprises de manière hostile et agressive, nous traitant de « racistes », de « corrompus » et de « malhonnêtes ». « Vous êtes racistes parce que nous sommes Turcs. Parce que nous sommes Turcs, vous ne voulez pas que nous battions l'Antwerp. Toutes les décisions sont prises contre nous parce que nous sommes Turcs », rapporte le document, relayé par Het Laatste Nieuws.

Un comportement inacceptable de la part de la direction de Westerlo

Une fois dans les vestiaires, le directeur sportif Francesco Carratta s'en est mêlé, empêchant les arbitres de fermer la porte, pour ainsi permettre à Cetinkaya de continuer à déverser sa colère. Le calme n'est revenu qu'avec l'intervention de la sécurité. Après la rencontre, le délégué campinois en aurait rajouté une couche, faisant comprendre à Nicolas Laforge qu'il n'était plus le bienvenu en Campine. L'entraîneur Issame Charaï a eu beau tenter de faire redescendre la pression d'un cran en s'excusant au nom de tout le club, le mal était fait.

Pour ses devoirs estivaux, la commission de discipline a donc repris les différents éléments pour prononcer sa sanction. Elle inflige ainsi à Cetinkaya et à un autre joueur de Westerlo une suspension de trois matchs, ainsi qu'une amende de 4 500 euros. Carratta n'étant pas affilié à la fédération, il ne peut être sanctionné. Le délégué reçoit quant à lui un avertissement. En plus de cela, Westerlo a été condamné à payer une amende de 2 500 euros. Nicolas Laforge sera-t-il à nouveau désigné pour aller siffler un match à Westerlo la saison prochaine ? En Campine, certains s'en passeraient bien.

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