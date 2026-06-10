Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

Scott Crabbé, journaliste football
| Commentaire
Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !
Deviens fan de Real Madrid! 1590

José Mourinho au Real Madrid : chapitre 2 ! Benfica a en effet officialisé le départ de son Special One d'entraîneur pour la maison blanche, qui espère ainsi tirer un trait sur des derniers mois très compliqués.

Depuis plusieurs semaines déjà, les rumeurs vont bon train quant au grand retour de José Mourinho au Real Madrid. Confronté à une saison à oublier au plus vite et à des tensions internes sous fond d'élections pour la présidence du club, le géant espagnol voulait frapper un grand coup.

Le Real n'a pas encore officialisé l'arrivée de Mourinho, Benfica s'en est par contre chargé. "Le club a communiqué à la fédération portugaise que le Real Madrid CF a formalisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, le coach ayant donné son accord. Merci pour tout, José", peut-on lire dans le communiqué officiel.

En attendant leur officialisation du remariage, les Madrilènes ont confirmé le départ d'Álvaro Arbeloa, qui avait repris l'équipe en main au départ de Xabi Alonso au mois de janvier. Malgré son acharnement, l'ancien défenseur de la Maison Blanche n'aura pas su remettre l'équipe sur le droit chemin, la situation ayant même graduellement empiré.

"Le Real Madrid est profondément reconnaissant envers Álvaro Arbeloa qui, tout au long de son parcours au club, depuis ses débuts dans notre centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d'engagement et de professionnalisme. Il incarne les valeurs de notre club", commente le club dans son communiqué.

15 millions pour remettre les pendules à l'heure

Place donc désormais à José Mourinho, qui avait marqué le Real de son empreinte lors de son premier passage, entre 2010 et 2013. Après ses succès à l'Inter Milan, l'entraîneur portugais avait méchamment musclé les Clasicos face au FC Barcelone.

Treize ans plus tard (oui, déjà), le club et Mourinho doivent chacun retrouver de leur superbe. De son côté, Thibaut Courtois aura donc bien droit à des retrouvailles avec le Special One, avec qui il avait collaboré à Chelsea lors de la saison 2014/2015.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
La Liga
La Liga Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Real Madrid

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Maisonneuve

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Maisonneuve

09:30
La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

09:30
Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

09:00
Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

21:46
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

08:30
Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

08:00
LIVE Coupe du monde 10/6 : un match supplémentaire sur le sol américain pour les Diables !

LIVE Coupe du monde 10/6 : un match supplémentaire sur le sol américain pour les Diables !

07:30
"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

21:46
Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

22:30
LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

22:01
OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

21:30
Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

21:00
OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

20:00
Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1 Analyse

Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

19:30
L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

L’avenir des Diables entre de bonnes mains : excellente nouvelle pour Senne Lammens à Manchester United

19:00
Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

Accord trouvé : Pierre Sage va rejoindre un club de Premier League

18:24
L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

L’UEFA dévoile son XI de l’Euro U17 : trois Belges présents

17:58
7
Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

Benito Raman évoque son avenir : "Ce serait un dernier grand rêve pour moi"

17:30
Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

Trois clubs de Premier League font les yeux doux à Arne Engels

17:00
Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

Challenger Pro League: le Club NXT continue de miser sur sa jeunesse, le Jong Gent recrute un avant anglais

16:00
La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

La consolation du Mondial manqué ? Mandela Keita pourrait s’offrir un très beau transfert

15:30
L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

L’escalade continue : les États-Unis retirent les billets promis aux supporters iraniens

15:00
1
Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

Officiel : un Belgo-Portugais formé à Anderlecht file vers la Turquie

14:30
Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

Après avoir fui la guerre en Iran, Ricardo Sá Pinto pourra-t-il enfin se poser dans un club ?

14:00
Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

Invaincu et promu en Jupiler Pro League, le SK Beveren se sépare de son entraîneur !

13:20
Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

Les débats sur la BeNeLiga relancés : "C'est le seul moyen qu’il nous reste"

13:00
2
Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

Divock Origi a déjà son plan d’après-carrière tout tracé : "J'ai vraiment hâte de commencer"

12:30
Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

Un Mondialiste du Club de Bruges se lâche : "La direction a refusé que je joue"

11:30
L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

L’indemnité dévoilée : Genk casse sa tirelire pour Jeppe Erenbjerg

11:00
2
Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

Maarten Vandevoordt finalement remplacé dans le groupe des Diables… par un gardien étranger

10:30
Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

Incidents Standard - Charleroi : voici la date de l’ouverture du dossier par le Comité disciplinaire

10:00
1
Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

Brughmans, Lawal ou Van Crombrugge ? Le Racing Genk a tranché pour ses gardiens

09/06
Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

Guillaume Gillet va effectuer son grand retour au Sporting d’Anderlecht

09/06
Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

Discussions en cours : Lucas Stassin va bien quitter Saint-Étienne et devrait découvrir la Ligue des Champions

09/06
Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

Les Pays-Bas s'imposent... à la dernière minute contre l'Ouzbékistan

09/06

Plus de news

Les plus populaires

La Liga

 Journée 38
Girona FC Girona FC 1-1 Elche CF Elche CF
Valencia CF Valencia CF 3-1 FC Barcelone FC Barcelone
Real Madrid Real Madrid 4-2 Athletic de Bilbao Athletic de Bilbao
Real Mallorca Real Mallorca 3-0 Real Oviedo Real Oviedo
Espanyol Barcelone Espanyol Barcelone 1-1 Real Sociedad Real Sociedad
Alaves Alaves 1-2 Rayo Vallecano Rayo Vallecano
Getafe Getafe 1-0 Osasuna Osasuna
Real Betis Real Betis 2-1 Levante Levante
Celta De Vigo Celta De Vigo 1-0 Séville Séville
Villarreal Villarreal 5-1 Atlético Madrid Atlético Madrid
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved