Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

José Mourinho au Real Madrid : chapitre 2 ! Benfica a en effet officialisé le départ de son Special One d'entraîneur pour la maison blanche, qui espère ainsi tirer un trait sur des derniers mois très compliqués.

Depuis plusieurs semaines déjà, les rumeurs vont bon train quant au grand retour de José Mourinho au Real Madrid. Confronté à une saison à oublier au plus vite et à des tensions internes sous fond d'élections pour la présidence du club, le géant espagnol voulait frapper un grand coup.

Le Real n'a pas encore officialisé l'arrivée de Mourinho, Benfica s'en est par contre chargé. "Le club a communiqué à la fédération portugaise que le Real Madrid CF a formalisé son intention de recruter José Mourinho pour un montant de 15 millions d'euros, le coach ayant donné son accord. Merci pour tout, José", peut-on lire dans le communiqué officiel.

A Benfica SAD comunicou à CMVM que o Real Madrid CF formalizou a intenção de contratar José Mourinho pelo valor de 15 milhões de euros, tendo o treinador dado o seu acordo.



Obrigado, José Mourinho. pic.twitter.com/KXZ6niXRWo — SL Benfica (@SLBenfica) June 9, 2026

En attendant leur officialisation du remariage, les Madrilènes ont confirmé le départ d'Álvaro Arbeloa, qui avait repris l'équipe en main au départ de Xabi Alonso au mois de janvier. Malgré son acharnement, l'ancien défenseur de la Maison Blanche n'aura pas su remettre l'équipe sur le droit chemin, la situation ayant même graduellement empiré.

"Le Real Madrid est profondément reconnaissant envers Álvaro Arbeloa qui, tout au long de son parcours au club, depuis ses débuts dans notre centre de formation, a toujours fait preuve de loyauté, d'engagement et de professionnalisme. Il incarne les valeurs de notre club", commente le club dans son communiqué.





15 millions pour remettre les pendules à l'heure

Place donc désormais à José Mourinho, qui avait marqué le Real de son empreinte lors de son premier passage, entre 2010 et 2013. Après ses succès à l'Inter Milan, l'entraîneur portugais avait méchamment musclé les Clasicos face au FC Barcelone.

Treize ans plus tard (oui, déjà), le club et Mourinho doivent chacun retrouver de leur superbe. De son côté, Thibaut Courtois aura donc bien droit à des retrouvailles avec le Special One, avec qui il avait collaboré à Chelsea lors de la saison 2014/2015.