Officiel : Saint-Trond présente le successeur de Wouter Vrancken

Loïc Woos
Loïc Woos, journaliste football
| Commentaire
Officiel : Saint-Trond présente le successeur de Wouter Vrancken
Photo: © photonews
Deviens fan de STVV! 512

Saint-Trond a vécu une saison de rêve. Le club limbourgeois a longtemps joué les premiers rôles et a finalement décroché une belle troisième place en Jupiler Pro League. Son entraîneur, Wouter Vrancken, a pourtant décidé de ne pas rester, obligeant les Canaris à lui trouver un successeur.

Wouter Vrancken a été nommé à la tête de Saint-Trond en avril 2025 et avait alors maintenu le club au plus haut niveau du football belge à l'issue des play-downs. Il a ensuite pris le temps d'imposer sa philosophie, qui s'est particulièrement fait ressentir la saison dernière.

Saint-Trond ne s'est pas inquiété

Avec un football souvent séduisant, STVV a longtemps pu rester dans le sillage de l’Union et du Club de Bruges. Dans les Champions Play-offs, les Canaris ont assuré une belle troisième place, synonyme d’Europe la saison prochaine. Une fameuse performance pour Wouter Vrancken, qui se tourne désormais vers un nouveau défi et laisse un grand vide derrière lui.

Du côté de la direction trudonnaire, on ne semblait pas s’inquiéter. "Nous annoncerons donc le successeur de Wouter à court terme", déclarait il y a peu le CEO Takayuki Tateishi sur le site du club. Il a tenu parole, puisque STVV présente aujourd’hui son nouvel entraîneur.

Promotion pour Frédéric De Meyer

Le club a choisi de chercher en interne et promeut Frédéric De Meyer, qui passe d’adjoint à T1. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué publié sur le site officiel. "Le choix de Frédéric est, pour nous, tout à fait logique", explique Tateishi. "Ces deux dernières saisons, il a prouvé ce qu’il avait dans le ventre en tant que coach. Sa vision du football, son éthique de travail et sa manière de gérer les joueurs correspondent aux valeurs de notre club."

STVV veut construire sur le projet lancé au Stayen. "Frédéric connaît le groupe, la culture et la vision du club mieux que quiconque. Avec cette nomination, nous poursuivons sur la voie tracée et voulons continuer à grandir."

De Meyer était arrivé à Saint-Trond comme adjoint de Felice Mazzu et avait également assuré un court intérim comme entraîneur principal. Il aura désormais l’occasion de faire ses preuves comme T1. Par ailleurs, il y avait encore d’autres nouvelles à glaner en Hesbaye : l’adjoint Sepp De Roover, l’entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe et le préparateur physique Renaat Philippaerts ont eux aussi prolongé leur contrat.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
STVV
Frederic De Meyer

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Openda - Gourville - De Meyer

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 10/06: Openda - Gourville - De Meyer

19:40
Le petit-frère de Loïs Openda, 16 ans et Diablotin, prolonge son contrat professionnel

Le petit-frère de Loïs Openda, 16 ans et Diablotin, prolonge son contrat professionnel

19:40
Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"

Le plus gros "ambianceur" du vestiaire, c'est lui : "Ca fait du bien d'avoir quelqu'un comme ça avec nous"

19:20
LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku

LIVE Diables Rouges : Koni De Winter rassure concernant Jérémy Doku

19:14
La RAAL La Louvière lance son mercato : première recrue de l’ère Edward Still

La RAAL La Louvière lance son mercato : première recrue de l’ère Edward Still

19:00
Affaire du salut nazi en tribune à Bruges : l'Union pas entendue dans sa plainte

Affaire du salut nazi en tribune à Bruges : l'Union pas entendue dans sa plainte

18:00
C'est officiel : Gand reforme le duo De Mil - Cornelis

C'est officiel : Gand reforme le duo De Mil - Cornelis

18:15
Le règlement, c'est le règlement : un Diable Rouge privé de bar pendant toute la Coupe du Monde

Le règlement, c'est le règlement : un Diable Rouge privé de bar pendant toute la Coupe du Monde

17:30
Le successeur d'Anouar Ait El Hadj ? L'Union se penche sur une ancienne cible d'Anderlecht

Le successeur d'Anouar Ait El Hadj ? L'Union se penche sur une ancienne cible d'Anderlecht

17:00
Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union

Fumigènes en finale de Coupe : une partie des sanctions tombe...pour les supporters de l'Union

16:00
1
Nicolas Laforge pris à partie dans les vestiaires : un dirigeant de Pro League lourdement sanctionné

Nicolas Laforge pris à partie dans les vestiaires : un dirigeant de Pro League lourdement sanctionné

15:30
"Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation

"Je ne m'y attendais pas forcément" : un Diable Rouge raconte comment il a appris sa convocation

15:00
1
Il mesure deux mètres à 19 ans : le Standard et quatre autres clubs belges suivent un robuste défenseur

Il mesure deux mètres à 19 ans : le Standard et quatre autres clubs belges suivent un robuste défenseur

14:40
Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

Déjà dans les petits papiers d'Olivier Renard : Anderlecht (re)tente le coup pour un joueur présent au Mondial

13:30
Officiel : Eupen commence son grand chantier de l'été avec une décision forte

Officiel : Eupen commence son grand chantier de l'été avec une décision forte

14:00
Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

Officiel : un Belge pour désigner le successeur de Ronny Deila

13:00
"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

"J'aurais pu entraîner les Diables" : un ancien du Standard confirme avoir été contacté par Vincent Mannaert

12:30
Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

Dix minutes, un message fort : la chance d'une vie pour Matthieu Epolo, le Standard s'en frotte les mains

11:40
"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

"On ne ressemblait plus à une équipe" : les confessions de Toby Alderweireld sur l'échec des Diables en 2022

11:20
De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

De livreur de pizza à la Coupe du Monde : l'itinéraire fou d'un joueur de Pro League

11:00
Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

Bonne nouvelle à Anderlecht : un quatrième joueur appelé à la rescousse pour la Coupe du Monde

10:30
Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

Pourquoi le match d'ouverture du Mondial aura une signification particulière pour Hugo Broos

10:00
La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

La surprise du chef : Raphael Holzhauser de retour en Belgique comme joueur-entraîneur

09:30
Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

Au revoir la RAAL : le nouveau défi de Maxence Maisonneuve se précise

09:00
Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

Le Mexique s'embrase : les accès au stade du match d'ouverture bloqués par les manifestants !

08:30
Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

08:00
Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

Officiel : le grand retour de José Mourinho au Real Madrid est acté !

07:00
1
"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

"Ce n'est pas grave de le dire" : Jérémy Doku évoque la gestion de la peur et du stress

23:00
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 09/06: Lammens - Sage - Raman - Keita

21:46
Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

Malgré un but inscrit par un joueur de Pro League, la RDC s'incline en match amical avant d'entamer le Mondial

22:30
LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

LIVE Coupe du monde 9/6 : premiers pas aux USA pour les Diables

22:01
Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

Le Real a finalement bien formulé une offre de 150 M€ : voici l'identité du fameux joueur "mystère"

21:46
OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

OFFICIEL : Dender annonce le départ de... 13 joueurs

21:30
Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

Première séance d'entraînement aux États-Unis pour les Diables Rouges : un seul joueur absent

21:00
OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

OFFICIEL : le KRC Genk mise sur un jeune gardien en lui offrant son premier contrat professionnel

20:00
Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1 Analyse

Pourquoi le KRC Genk a raison de faire confiance à Lucca Brughmans comme gardien numéro 1

09/06

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 10
FC Bruges FC Bruges 5-0 La Gantoise La Gantoise
Union SG Union SG 5-1 Anderlecht Anderlecht
STVV STVV 3-0 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 10
OH Louvain OH Louvain 0-2 KRC Genk KRC Genk
Standard Standard 0-2 Charleroi Charleroi
Antwerp Antwerp 2-0 Westerlo Westerlo

Play-offs 3

 Journée 6
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 4-1 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved