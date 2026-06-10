Officiel : Saint-Trond présente le successeur de Wouter Vrancken

Saint-Trond a vécu une saison de rêve. Le club limbourgeois a longtemps joué les premiers rôles et a finalement décroché une belle troisième place en Jupiler Pro League. Son entraîneur, Wouter Vrancken, a pourtant décidé de ne pas rester, obligeant les Canaris à lui trouver un successeur.

Wouter Vrancken a été nommé à la tête de Saint-Trond en avril 2025 et avait alors maintenu le club au plus haut niveau du football belge à l'issue des play-downs. Il a ensuite pris le temps d'imposer sa philosophie, qui s'est particulièrement fait ressentir la saison dernière.

Saint-Trond ne s'est pas inquiété

Avec un football souvent séduisant, STVV a longtemps pu rester dans le sillage de l’Union et du Club de Bruges. Dans les Champions Play-offs, les Canaris ont assuré une belle troisième place, synonyme d’Europe la saison prochaine. Une fameuse performance pour Wouter Vrancken, qui se tourne désormais vers un nouveau défi et laisse un grand vide derrière lui.

Du côté de la direction trudonnaire, on ne semblait pas s’inquiéter. "Nous annoncerons donc le successeur de Wouter à court terme", déclarait il y a peu le CEO Takayuki Tateishi sur le site du club. Il a tenu parole, puisque STVV présente aujourd’hui son nouvel entraîneur.

Officieel: Frédéric De Meyer wordt onze nieuwe T1 👨‍✈️



Ook de andere stafleden (Sepp, Jan, Renaat, Yasu en Taku) blijven aan boord pic.twitter.com/D2bM3QWi9c — STVV (@stvv) June 10, 2026

Promotion pour Frédéric De Meyer

Le club a choisi de chercher en interne et promeut Frédéric De Meyer, qui passe d’adjoint à T1. C’est ce qu’on peut lire dans un communiqué publié sur le site officiel. "Le choix de Frédéric est, pour nous, tout à fait logique", explique Tateishi. "Ces deux dernières saisons, il a prouvé ce qu’il avait dans le ventre en tant que coach. Sa vision du football, son éthique de travail et sa manière de gérer les joueurs correspondent aux valeurs de notre club."





STVV veut construire sur le projet lancé au Stayen. "Frédéric connaît le groupe, la culture et la vision du club mieux que quiconque. Avec cette nomination, nous poursuivons sur la voie tracée et voulons continuer à grandir."

De Meyer était arrivé à Saint-Trond comme adjoint de Felice Mazzu et avait également assuré un court intérim comme entraîneur principal. Il aura désormais l’occasion de faire ses preuves comme T1. Par ailleurs, il y avait encore d’autres nouvelles à glaner en Hesbaye : l’adjoint Sepp De Roover, l’entraîneur des gardiens Jan Van Steenberghe et le préparateur physique Renaat Philippaerts ont eux aussi prolongé leur contrat.