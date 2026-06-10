Quel avenir pour Bosko Sutalo, de retour au Standard et encore sous contrat pendant trois ans ?

Beaucoup l'ont oublié, mais Bosko Sutalo compte encore trois années de contrat au Standard. Le défenseur central devrait recevoir l'occasion de convaincre Vincent Euvrard durant la préparation estivale, mais pourrait aussi n'effectuer qu'un simple retour transitoire à Liège avant de repartir.

Avec Bruny Nsimba et Laurens Goemaere, et en attendant Dimitri Lavalée, le Standard de Liège a déjà bien lancé son mercato estival, sans compter l'intérêt prononcé des Rouches pour Claudio Katunda, un autre défenseur central dix ans plus jeune que Lavalée et qui est également suivi par d'autres clubs belges.

Après avoir signé un premier renfort offensif avec le désormais ex-attaquant de Dender, Marc Wilmots a estimé que le secteur défensif des Rouches devait être renforcé pendant l'été, compte tenu de la lourde blessure de Josué Homawoo, qui ne reviendra pas avant le début du mois de janvier, et des quelques départs possibles (Daan Dierckx par manque de temps de jeu, Marlon Fossey en cas d'offre jugée à la hauteur, par exemple).

Bosko Sutalo compte encore trois ans de contrat au Standard

En défense, pourtant, un joueur oublié par beaucoup demeure sous contrat au Standard et devrait faire partie de ceux effectuant leurs traditionnels tests médicaux d'avant-saison dans une quinzaine de jours : Bosko Sutalo. Arrivé librement en 2024 en provenance du Dinamo Zagreb, le défenseur central croate était prêté du côté de Cracovia, en Pologne, cette saison, après avoir effectué le dernier stage estival de préparation avec le Standard au Touquet, sous les ordres de Mircea Rednic.

Avec vingt-huit rencontres et plus de 2.200 minutes à son actif, Sutalo a connu un prêt concluant, qui lui a permis de récupérer beaucoup de temps de jeu et du rythme dans un club qui n'a pourtant remporté qu'un seul de ses quinze derniers matchs de championnat et qui s'est séparé de son entraîneur, un certain Luka Elsner que l'on a connu en bord de Meuse, juste avant la fin de la saison.

Une nouvelle chance chez les Rouches ou un simple transit ?

Encore sous contrat au Standard jusqu'au 30 juin 2029, Bosko Sutalo représente donc une option pour Vincent Euvrard, qui devra estimer lors des premiers entraînements de la nouvelle saison si le défenseur central droitier de 26 ans a le niveau ou non pour reprendre sa place dans une défense du Standard au sein de laquelle il a évolué pour la dernière fois en avril 2025, en Europe Play-Offs.





Estimé à 2 millions d'euros sur le site de référence Transfermarkt (deux millions d'euros, c'est aussi le montant de l'option d'achat que Cracovia n'a pas levée), Bosko Sutalo pourrait également représenter, s'il ne convainc pas, un joueur grâce auquel le Standard pourrait récupérer une indemnité intéressante, puisqu'il figure dans le top 10 des joueurs à la plus forte valeur marchande au sein du Matricule 16, notamment grâce à son contrat de longue durée.

Une indemnité qui pourrait, par exemple, servir à renforcer le côté gauche de la défense, où Gustav Mortensen est devenu le seul prétendant, Boli Bolingoli ayant été écarté du noyau A au même titre qu'Alexandro Calut, qui a annoncé son départ sur Instagram. Un médian plus créatif est aussi recherché par la direction sportive liégeoise, tandis que l'arrivée d'un ailier n'est pas à écarter.