Trois pépites d’Anderlecht bientôt sur le départ ? "Leur nom attire déjà l’attention"

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Adjoint de Sven Vermant chez les U17 de l’équipe nationale, Guillaume Gillet quitte l’Union belge pour devenir l’entraîneur des U16 d’Anderlecht. Entre-temps, l’ancien Diable Rouge est revenu sur le récent Euro qui a vu les Diablotins perdre la grande finale contre l’Italie.

Guillaume Gillet, adjoint de Sven Vermant chez les U17 de la Belgique, faisait partie du staff lors du dernier Euro. Les Diablotins y ont vu leur tournoi se terminer lors de la séance de tirs au but en finale face à l’Italie, après avoir notamment éliminé la France en demi-finale.

Il va désormais faire son retour au Sporting d’Anderlecht, son "port d’attache". Gillet y sera l’entraîneur principal des U16. De quoi continuer à former les talents mauves et blancs. Entre-temps, il est aussi revenu sur cet Euro U17 et sur le potentiel de cette nouvelle génération qui se confirme au fil du temps.

Gillet croit en la génération 2009

"L’an dernier, le Portugal a réalisé le doublé (Euro-Coupe du monde), et la Belgique peut aussi y parvenir. C’était une prestation collective solide : tout le monde a beaucoup travaillé et a couru sans relâche. Et c’est justement l’un des grands points forts de cette équipe U17, avec des garçons qui n’abandonnent jamais et qui sont incroyablement mûrs pour leur âge."

"Ils doivent être ambitieux, et ils peuvent vraiment réussir leur Coupe du monde. D’autant plus que certains auront encore gagné quelques mois d’expérience avec l’équipe première de leur club, avec en plus du temps de jeu… ", a expliqué Gillet dans un entretien accordé à nos confrères de La Dernière Heure.

Anderlecht va-t-il voir partir plusieurs pépites ?

Reste la question des talents d’Anderlecht. Gillet craint que quelques éléments majeurs ne s’en aillent rapidement vers l’étranger. "Pour moi, la deuxième division, une compétition professionnelle, représente déjà un niveau élevé. Je vois beaucoup de joueurs qui franchissent ce cap. Mais la plupart évoluent dans de grands clubs belges où la concurrence est féroce."

"Anderlecht compte par exemple beaucoup sur Nga Kana, Seghers et Onia Seke, mais le club traverse aussi une période difficile. Ils devront être tout de suite à leur meilleur niveau quand on fera appel à eux. Même si nous avons perdu la finale, certains noms attirent désormais l’attention et vont susciter de l’intérêt à court et moyen terme", a conclu Guillaume Gillet.

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